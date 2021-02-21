Монегаски після двох кризових сезонів нарешті борються за високі місця у Лізі 1. Сьогодні – битва з ПСЖ у центральному матчі 26 туру. Розповідаємо, як Монако повертається в топ, а Ніко та Роберт Ковачі відбілюють свою репутацію.

У сезоні-2016/17 Монако став чемпіоном Франції та дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів. Незабаром творці того успіху розлетілися по топ-клубах континенту: Кіліан Мбаппе в ПСЖ, Бернарду Сілва та Бенжамен Менді в Манчестер Сіті, Тьємуе Бакайоко в Челсі, Фабінью в Ліверпуль, Тома Лемар в Атлетіко, Жоау Моутінью у Вулверхемптон.

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Клуб заробив близько півмільярда євро, але після такого розпродажу падіння було неминучим. Леонарду Жардіму не пробачили слабкого старту сезону восени 2018-го та передчасно звільнили. Потім був жах імені Тьєррі Анрі, камбек Жардіма та боротьба за виживання – Монако ледь-ледь врятувався. Роберт Морено також не встиг проявити себе на Луї ІІ, а підйом розпочався з призначення Ніко Ковача влітку минулого року.

Ковач провалився в Баварії, але для скромніших клубів його кандидатура – хороший варіант. Монако прямо зараз пожинає плоди запрошення хорватського фахівця. Команда має 10-матчеву безпрограшну серію в Лізі 1 і відстає від ПСЖ лише на 5 пунктів. Конкуренція на вершині таблиці дуже серйозна: в порядку Ліон, тримає марку Лілль, свій козир є і в Монако.

Монегаски мають третю найкращу атаку чемпіонату – 52 голи. Тобто забивають в середньому понад 2 голи за матч. Лідер передньої лінії – Віссам Бен-Єддер. Влітку етнічний тунісець отримав у помічники Кевіна Фолланда – сформувалася потужна зв'язка форвардів, яка на двох вже настріляла в лізі 25 голів.

Трансфер Фолланда з Байєра за смішні 11 мільйонів євро став великим успіхом. Той випадок, коли монегаскам допоміг статус – у дитинстві Кевін ганяв у футболці Монако з прізвищем Мор'єнтеса. У Байєрі в Фолланда завжди все було в порядку з моментами, але реалізація підводила. Тепер німець оверперформить: 12 голів + 7 асистів, це вже більше, ніж за весь попередній сезон.

Монако – лідер європейських топ-чемпіонатів за кількістю голів зі стандартів. Монегаски реалізували 16 кутових і штрафних у цьому сезоні Ліги 1. Стандарти складають 31% від усіх голів, а якщо додати 8 пенальті (100% реалізації), то показник зросте до грандіозних 46%.

Монако понад два роки не забивав прямими ударами зі штрафних. Стефан Йоветіч виправив це непорозуміння, загнавши гармату у ворота Марселя зі швидкістю 104 км/год. Однак головним джерелом голів залишаються кутові. У тому ж поєдинку з Марселем монегаски реалізували два корнери – відзначилися Маріпан і Чуамені.

"Ми маємо чудових виконавців стандартів, які класно подають, а також трьох таргетменів, які готові головою замикати кроси", – пояснює Ніко Ковач. На полі завжди перебувають щонайменше 3 високі футболісти. Центрбеки Бенуа Бадіашіль (194 см), Гільєрмо Маріпан (193 см) і Аксель Дісасі (190 см) у цій Лізі 1 настріляли в сумі 9 голів! Ще є високий опорник Орельєн Чуамені (187 см).

Монако пропонує різні варіанти розіграшу кутових. Це може бути подача на ближню, куди вривається Фолланд. Це може бути подача на 11-метрову позначку, де монегаски дезорієнтують суперника ривками в різні сторони та звільняють адресата подачі від опіки.

"У нас чимало способів реалізувати стандарт. Ми працюємо над цим на тренуваннях. Така кількість голів – це плід нашої роботи. Особливу увагу ми приділяємо цьому компоненту за день до гри. Ідеї та відпрацювання стандартів бере на себе асистент Роберт Ковач", – зізнається Чуамені.

Нічого дивного, адже Роберт вже багато років відповідає за оборону та стандарти у тренерському штабі брата. У Бундеслізі його успіхи були значно скромнішими, але не можна проігнорувати комплімент Томаса Мюллєра. "Тепер ми значно краще озброєні на стандартах, тепер у нас більший арсенал. Це може стати ключем до успіху", – казав лідер Баварії після трьох місяців роботи з Ковачами.

Потім риторика Мюллєра змінилася, а Ніко Ковач вирив собі могилу в Баварії зокрема запроторенням Томас в запас. Однак це не скасовує позитивних моментів у роботі хорватського фахівця та його брата, яка зараз дає результат у Франції.

Ковачі придумують цікаві рішення та реально розвивають футболістів Монако. Комбінована схема (під час володіння 4-4-2 трансформується у 3-2-4-1 з Сідібе в ролі додаткового центрбека) дає змогу Енріке та Агілару вище розташовуватися на флангах і частіше навантажувати штрафний майданчик подачами.

Бен-Єддер активніше відтягується в глибину та звільняє зони для вривань Фолланда та Діопа. Зручні ролі в центрі поля отримали Чуамені та Фофана, які дають відмінну динаміку без м'яча, але й вміють віддати класну передачу в розріз. А за початок атак відповідає Маріпан – дальні передачі чилійця в лінію атаки регулярно продукують моменти.

Дуже приємно спостерігати за успіхами Ніко Ковача, на якого скинули в Баварії всіх собак. "Тут йому не Франкфурт", але й не Мюнхен – в Монако можна спокійно працювати, прогресувати та отримувати компліменти за свої успіхи.

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