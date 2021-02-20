Тоттенхем поки що не розглядає можливість прощання з Жозе Моурінью. Президент "шпор" Деніель Леві планує почекати до травня.

Тоттенхем останнім часом демонструє непереконливу гру. Керівництво клубу на фоні поганих результатів в АПЛ (наразі 9 місце) вже навіть шукає потенційну заміну Моурінью.

Тоттенхем уже має двох топ-кандидатів на заміну Моурінью

Як повідомляє ESPN, у Жозе все ж буде час до травня здобути якийсь трофей. Звільнення 58-річного фахівця поки що не заплановане, але якщо воно станеться, то обійдеться клубу в 30 млн фунтів. Наразі в Моурінью є чинний контракт до 2023 року.

Зауважимо, Тоттенхем незабаром (у квітні) зіграє з Манчестер Сіті у фіналі Кубка ліги. Президент лондонців також сподівається, що "Особливий" зможе завоювати і трофей Ліги Європи, як це було з МЮ.

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