Матч і онлайн-трансляція Арсенал – Манчестер Сіті стартував о 18:30 за Києвом. Команда Хосепа Гвардіоли виграла 17 матчів поспіль у всіх турнірах і впевнено очолювала турнірну таблицю АПЛ. Арсенал на момент початку гри йшов 10-м, відстаючи від зони ЛЧ на 11 пунктів. Олександр Зінченко розпочав поєдинок у стартовому складі на позиції лівого захисника. Також з перших хвилин вийшли Фернандінью, Кевін де Брюйне та Ілкай Гюндоган, які залікували пошкодження.

Вже перша атака Сіті призвела до небезпеки. Бернарду Сілва знайшов Стерлінга на куті воротарського, той встиг пробити двічі – невдало. Але вже на 2-й хвилині гості забили. Рубен Діаш зі своєї половини поля віддав діагональ на Мареза, той розхитав захисника і навісив у штрафний, де Стерлінг перевисів двох опонентів і головою (!) вразив ворота Бернда Лєно. Ну дуже вже просто. Відмінний початок для "містян"!

Рахім міг оформити дубль, але затягнув з ударом. Арсенал відверто провалив старт поєдинку – "каноніри" не могли віддати бодай кілька передач поспіль навіть на власній половині поля, не кажучи вже про осмислені атаки. А от Сіті міг подвоювати перевагу, але ударам Мареза та де Брюйне бракувало влучності. У перші хвилини "містяни" атакували більше через правий фланг, де діяли активні Марез та Канселу. Олександр Зінченко на протилежній бровці був не настільки помітним. Натомість українець вдало діяв на своїй половині поля, відзначившись кількома перехопленнями.

Де Брюйне класно помітив Гюндогана у штрафному, але віддав трохи засильно. Відмінна взаємодія від підопічних Хосепа Гвардіоли. На їхньому фоні атакувальні спроби Арсенала виглядали якщо не жалюгідно, то як мінімум непереконливо. Перший момент у господарів лише на 18-й хвилині. Тірні віддав на Сака, той пробив з меж штрафного, але влучив у Обамеянга, який перебував у офсайді. Лівий захисник Арсенала був чи не найактивнішим у своїй команді – після потужного удару Тірні Едерсон впевнено забрав м'яч.

Фернандінью розігнав атаку Сіті і знайшов Гюндогана на лінії штрафного, проте німець невдало обробив м'яч і втратив момент для удару. Зінченко протягом кількох секунд двічі вдало зіграв у власному штрафному, головою вибивши м'яч подалі від воріт. Ман Сіті ближче до перерви збавив оберти, дозволивши Арсеналу провести кілька атак, проте навіси і простріли Тірні (найактивнішого у господарів) особливої загрози не несли.

На останніх секундах тайму Зінченко програв боротьбу Бельєріну, той обігрався з Пепе, а атака завершилася ударом останнього – повз ближній кут. Сіті провів перший тайм у рваному темпі – на початку здавалося, що розгрому не уникнути, але згодом Арсенал трохи відвів гру від власних воріт. Щоправда, Едерсон відверто нудьгував, лічені рази вступивши у гру. 0:1 до перерви.

Другий тайм розпочався з удару Зінченка – вище воріт. Знову відзначився Олександр в атаці – українець скинув на де Брюйне, але той не влучив у площину. Активніше почав діяти Зінченко в атаці, але найкращий момент втратив Гюндоган. Ілкай пробив з лінії штрафного після відскоку від суперника – сейв Лєно! Куди спокійніше заграли "містяни" у другому таймі – очевидно, що Гвардіола тримав у думках виїзний матч 1/8 ЛЧ проти Борусії М, який відбудеться 24 лютого. Щоправда, Арсенал ніяк не міг цим скористатися – команда Артети не могла наблизитися до воріт Едерсона.

Канселу ефектно крутив шведою в дальній кут із меж штрафного – трохи невлучно. Чи не найкращий момент по перерві на дві команди. Обамеянг впав у штрафному після контакту зі Стоунзом, але Джонатан Мосс не побачив порушення правил. На 90-й хвилині Жезус міг знімати всі питання, але з лінії штрафного пробив значно вище. Це був останній момент, вартий уваги.

Зрештою, 0:1 – Манчестер Сіті довів переможну серію до 18-ти матчів у всіх турнірах (з них 13 – в АПЛ). Підопічні Гвардіоли набрали 59 очок та відірвалися від Лестера на 10 пунктів, а наступного тижня стартують у плей-офф ЛЧ. Арсенал залишився десятим – 34 пункти.

Ліверпуль – Евертон: Анчелотті знову б'є "червоних", криза і тролінг команди Клоппа, яка повторила 100-річну ганьбу