У четвер Мілан зіграв перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Црвени Звезди. Наставник сербів – Деян Станковіч – пообіцяв якомога сильніше виснажити "россонері" перед дербі. Нічого дивного, адже він справедливо вважається легендою Інтера. Важко сказати, наскільки футболісти втілили задум свого наставника. Річ у тому, що Стефано Піолі вдався до ротації – лише чотири гравці почали обидва матчі з перших хвилин.

Мілан – Інтер – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Не було схоже, що зі стартовим свистком котрась із команд зробила ставку на швидкий м'яч. Кілька обережних атак у кожен бік, аж ось індивідуальна майстерність дала про себе знати. Це Лукаку розхитав Романьйолі, на допомогу партнеру прийшов К'яер, і першу хвилю вдалося збити. Проте Ромелу знову підхопив м'яч і подав на самотнього Лаутаро – ніхто не завадив аргентинцю з лінії воротарського розстріляти Доннарумму. Вже на 5-й хвилині Мілану потрібно було наздоганяти.

Локальний успіх Інтер не влаштовував. "Нерадзуррі" не збиралися діяти обережно, а продовжували тиснути. Низка кутових могла призвести і до другого м'яча. Захист номінальних господарів діяв дуже неорганізовано. Мілан отямився хвилині на 15-й, несподівано організувавши затяжну позиційну атаку. Златан намагався створити черговий шедевр, пробивши п'ятою. Хандановіч встиг зреагувати.

Ближче до середини тайму здалося, що стартова активність зійшла нанівець. Це було оманливе враження. Перевівши подих, Інтер знову взявся краяти оборону суперника. Мілан з великими проблемами переходив на чужу половину поля. Про гостроту біля воріт "нерадзуррі" не було й мови. Підопічні Антоніо Конте явно напрацювали на ще один гол. Мартінес мав не одну нагоду оформити дубль, але точності завершальному удару помітно бракувало.

Мілан ніяк не міг сконструювати більш-менш продуману атаку. Чалханоглу зовсім випав із гри, залишивши команді єдиний інструмент – передачі на далеку відстань. Фірмові проходи Тео теж не працювали. Ернандес намагався їх робити, але суперники опікали дуже щільно, не гребуючи тактичними фолами. Хакімі навіть жовту отримав.

Ближче до завершення тайму Мілан, схоже, адаптувався. Златан все частіше вигравав дуелі у захисників і відразу намагався загострювати. Тут уваги вартий постріл самого Ібрагімовіча та випад, який цілком міг завершитися голом. Однак Ребіч не зрозумів задум Хакана. Інтер перед самісіньким свистком вибігав у гостру контратаку. Барелла надто довго ухвалював рішення і втратив темп. Вже за мить Шкріняр небезпечно стріляв головою – над самісінькою поперечиною. "Россонері" мають бути задоволеними, що пішли на перерву з відставанням лише в один м'яч.

Доннарумма побив рекорд Буффона, який тримався майже 20 років

На початку другого Мілан влаштував справжній штурм. Упродовж кількох хвилин Хандановіч здійснив три блискучих сейви. Спочатку Ібрагімовіч двічі поспіль змусив словенця продемонструвати усю свою майстерність, а згодом Сандро Тоналі взяв приклад з досвідченого шведа. Ми не знаємо, про що говорив Стефано Піолі у роздягальні, але його команда буквально переродилася. Інтеру дуже пощастило не пропустити у цей відрізок.

Події на полі розвивалися дзеркально до початку першого тайму. Тепер уже колектив Конте зовсім не виходив у атаку. "Россонері" закріпилися на чужій третині, але марно намагалися знайти шпарину в оборонних редутах. Саме за таких умов Інтер забив удруге. Стрімка контратака. Еріксен та Перішіч доставили м'яч до Лаутаро. Мартінес оформив дубль, забивши дуже важливий м'яч для своєї команди.

Після цього команди дещо забули про тактику. Мілану довелося ще більше оголяти зони та ризикувати. Грати таким чином проти Інтера – сумнівний план. Поки на полі було мало вільного простору, ми зовсім не згадували про Лукаку. Як тільки "россонері" великими силами пішли в атаку, Ромелу продемонстрував свою силу. Цього разу Романьйолі особисто пересвідчився, що сперечатися з бельгійцем у швидкості марно. Лукаку без перешкод підійшов до штрафного і потужно поцілив у ближній кут воріт.

Відіграти три м'ячі за половину тайму практично неможливо. Стефано Піолі зробив трійку замін, додавши команді швидкості, але позбавивши "м'язів". На цьому фоні дуже дивно виглядали довгі паси у штрафний від гравців Мілана. Там уже не було Ібрагімовіча, і м'яч ставав легкою здобиччю височенних центрбеків Інтера.

Антоніо Конте також не втратив нагоду освіжити команду, використавши усі п'ять замін. Не можна сказати, що це бодай якось вплинуло на перебіг матчу. Завершальні хвилини з м'ячем провів Мілан, марно намагаючись організувати гол престижу. Номінальні гості в атаці теж нічого більше не створювали, зате в обороні діяли без помилок. У випадку невеликих огріхів підчищав Хандановіч.

Завдяки цій перемозі Інтер набрав 53 очки та відірвався від Мілана на вершині турнірної таблиці Серії А вже на чотири залікових пункти. "Россонері" залишаються другими, але дали конкурентам шанс скоротити відставання.

Нерівне Дербі делла Мадонніна

Мілан підписав Златана Ібрагімовіча у січні 2020-го. За рік зі шведом у команді "россонері" досягли помітного прогресу, заслужено зустрівши 2021-й на вершині турнірної таблиці Серії А. Після Нового року в механізмі Стефано Піолі вже не все так гладко. До сьогоднішнього дня команда провела 10 матчів, з яких програла 4 та ще двічі зіграла внічию (в Кубку з Торіно все вирішилося лише в серії пенальті). Очевидно, що Мілан підходив до дербі не у найкращій формі, тоді як у кузенів ситуація була протилежною.

Інтер аналогічний період також не пройшов без втрат, але поразок було лише дві. "Нераддзурі" недобрали у чемпіонаті 7 очок, що не завадило вибитися у лідери Серії А. Підопічні Антоніо Конте позбулися "зайвих" турнірів і тепер зосереджені виключно на Скудетто. На вершині команда перебуває закономірно. Статистика це лише доводить. Інтер – серед лідерів чемпіонату за низкою показників: результативність, різниця очікуваних забитих і пропущених, створені гольові шанси і паси під удар, володіння та всі різновиди передач – від ключових до пасів із просуванням. Ніхто на Апеннінах не виглядає настільки потужно.

Сьогоднішня гра все розставила по своїх місцях. Мілан банально не дотягує до рівня бодай реального борця за чемпіонство. Це зовсім не докір. Команда дуже молода і лише починає будуватися. Тут і зараз результат потрібен лише 39-річному Ібрі. Не дивно, що саме він став джерелом заяв про бажання здобути Скудетто. Натомість для Інтера така ціль – це вже не мрія, а необхідність. У розпорядженні "нерадзуррі" найсильніший та найглибший склад, а також найвисокооплачуваніший тренер. Різниця у класі сповна проявилася на полі Сан-Сіро.

Інтер – головний претендент на чемпіонство

Ще перед стартом сезону коефіцієнти на підсумковий успіх "чорно-синіх" були найнижчими. Задекларувати свої амбіції з перших турів не вдалося. Інтер після виснажливої попередньої кампанії був дуже нестабільним, за що поплатився вильотом із Ліги чемпіонів. Те фіаско засмутило керівництво, але не змусило сумніватися у методах Антоніо Конте. Головна ціль – скинути Ювентус із трону.

В Серії А відчутних проблем не було. Команда завжди перебувала десь поблизу вершини. Просто на провідні ролі сенсаційно вибився Мілан. Лише напередодні дербі Інтер зумів вийти на одноосібне перше місце, хоча шанси для цього були й раніше. Зараз в Антоніо Конте розкішні умови. До кожного матчу в нього буде повноцінний тижневий цикл підготовки, тоді як у конкурентів є ще й єврокубки. Проте, розслаблятися не варто. Висока ймовірність, що вже після першої стадії плей-офф Італія втратить щонайменше половину своїх представників. Цей період Інтеру потрібно пройти на максимумі. Календар сприяє – до кінця березня з "топів" потрібно буде зіграти лише з Аталантою.

Перемога над Міланом повинна цьому лише посприяти. Дербі – це завжди переважно про емоції. З ними у "нерадзуррі" проблем не було, і "перегоріти" команда теж не повинна. У діях футболістів Інтера була помітна впевненість та розуміння, що саме вони мусять робити. Навіть Крістіан Еріксен повернув віру в проект і поступово стає все важливішим виконавцем у схемах Конте. Інтер наочно продемонстрував, яким чином потрібно декларувати свої амбіції. Зухвалий претендент був знищений як за грою, так і за рахунком. Загальна серія з семи матчів без поразок, де лише дві нічиї, – це дуже солідно.

Вендетта Златана не вдалася

Попереднє Дербі делла Мадонніна відбулося в рамках Кубка Італії майже місяць тому. Інтер пройшов у півфінал, але та гра запам’яталася зовсім не цим. Тоді головними особами стали Лукаку та Ібрагімовіч. Форварди влаштували гучну сварку, яка ще кілька тижнів знаходила відгук у заголовках газет. Златана підозрювали в расизмі, але навіть Ромелу заявив, що це абсолютно надумана річ.

Ібрагімовіч та Лукаку йшли до конфлікту ще з Манчестера – усі епізоди дуелі, яка вибухнула матюками в дербі Мілана

Цікаво, що переможцем тієї дуелі не може себе вважати жоден із них. Ібра тоді вивів Мілан вперед, але на початку другого тайму заробив зовсім необов’язкову червону. В меншості "россонері" трималися непогано, але класу Інтера вистачило, щоб дотиснути знекровленого суперника. Своєю чергою Лукаку теж забив, щоправда, лише з пенальті. Та й загалом у той вечір в Інтера були зовсім інші герої. Бельгієць мав обмаль причин, щоб знову наректи себе "королем Мілана". Отож, доводити свою силу обом вожакам потрібно було сьогодні.

Ібрагімовіч був найяскравішим гравцем своєї команди. Швед, як у молоді роки, намагався самотужки змінити сценарій зустрічі. Хтозна, якби не божественна гра Хандановіча, можливо, ми зараз би вихваляли Златана. А так доводиться констатувати – переможцем став Лукаку. Саме бельгієць організував перший гол у ворота Доннарумми. Потім форвард на деякий час зник із епіцентру подій, але просто щоб знову гучно нагадати про себе. Черговий гол вивів Ромелу на перше місце у списку бомбардирів чемпіонату. Своєю чергою Златан вперше не забив у Дербі делла Мадонінна після свого повернення з МЛС.

Подейкують, що ціль 39-річного шведа – перед завершенням кар'єри знову зіграти в Лізі чемпіонів. Причому, Златан хоче зробити це в команді, де буде лідером. Що ж, тепер він повинен не допустити втрати мотивації у своїх одноклубників. З рожевими мріями Мілану варто покінчити і недопустити втрати місця у топ-4. Зрозуміло, що Ібрагімовічу з його его важко спостерігати за чиїмось успіхом. Тим більше, коли Лукаку так сильно нагадує про свою молодість. На початку століття Златан прийшов повертати Інтеру Скудетту після тривалої "засухи". Тепер теж саме робить бельгієць.

Рольова модель для Маліновського і Коваленка, або Шлях зразкового хлопця від списаного в Мілані до лідера Аталанти