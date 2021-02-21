Мадридський Реал у напруженому матчі здолав Вальядолід. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

Реал з перших хвилин почав тиснути на володіння Вальядоліда. "Вершкові" навіть двічі вражали ворота суперника, але арбітри скасовували м'ячі після переглядів VAR через офсайди.

Реал здобув мінімальну перемогу над Вальядолідом – "вершкові" скоротили відставання від Атлетіко до трьох очок

Реал продовжував нагнітати. Це конвертувалось у єдиний гол, який був забитий на 65 хвилині. Каземіро головою після хорошої подачі Крооса не залишив шансів голкіперу "біло-фіолетових".

1:0 – підопічні Зідана скорочують відставання від лідера – Атлетіко – до 3 очок. Вальядолід з 19 пунктами залишився на передостанній сходинці турнірної таблиці Прімери.