Керівництво "молотів" пообіцяло 10 млн фунтів бонусу, якщо команда фінішує у зоні Ліги чемпіонів, стверджує журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

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У Вест Хемі є система стимулювання, за якою гравці отримують окрему нагороду у разі фінішу на 9 сходинці чи вище. Втім, потужна хода підопічних Девіда Мойєса змушує замахнутися на більше. Потенційні 10 млн будуть поділені між кожним гравцем, залежно від кількості проведеного часу на полі. На жаль, Андрій Ярмоленко за цим показником далекий від лідерів – українець за 14 матчів у АПЛ награв лише 345 хвилин. До прикладу, його прямий конкурент Джаррод Боуен може похвалитися 1846 хвилинами.

Додамо, що наразі Вест Хем утримується на необхідному четвертому місці – відрив від Челсі складає 2 очки.

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