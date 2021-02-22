"Суддівство було для нас великою перешкодою, але і суперник завдав чимало проблем. Пенальті на Пессіні – не єдиний епізод. Були й інші, менш важливі, але вони також впливають на гру. Через такі ситуації нам було важко до фінального свистка.

Аталанта – Наполі – 4:2 – відео голів і огляд матчу

Я закричав йому, що це однозначний пенальті. Я бачив це із 70 метрів, годі й говорити про близьку позицію! Дуже погано, що я отримав за це червону картку. Ще й Госенса покарали жовтою. Таке відчуття, ніби нас переїхав поїзд, але ми вийшли без подряпин. Це був величезний, величезний ризик. Ми виграли з рахунком 4:2, але все могло скластися зовсім інакше", – наводить слова Гасперіні Football Italia.

Нагадаємо, Руслан Маліновський отримав лише кілька хвилин у кінцівці, а Віктор Коваленко просидів весь матч у запасі.

Аталанта у божевільному матчі перестріляла Наполі – шість голів за тайм, вилучення Гасперіні, крихти для Маліновського