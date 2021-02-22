РБ Лейпциг на виїзді розбив Герту в матчі 22-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Герта – РБ Лейпциг.

РБ Лейпциг повів у рахунку в середині першої половини, коли Забітцер наважився на потужний удар з-за меж штрафного – м'яч за шаленою траєкторією залетів за комірець голкіперу. А у другій половині Мукієле та Орбан добили Герту голами.

РБ Лейпциг розгромив Герту й впритул наблизився до Баварії, Байєр на останніх секундах врятувався від поразки Аугсбургу

Таким чином, РБ Лейпциг набрав 47 очок та розташувався на другій сходинці, Герта з 18 пунктами залишився на 15 місці.