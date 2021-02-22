Шедевральний постріл Забітцера у відеоогляді матчу Герта – РБ Лейпциг – 0:3
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РБ Лейпциг на виїзді розбив Герту в матчі 22-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Герта – РБ Лейпциг.
завершено
Марсель Забітцер 28’
Норді Мукієле 71’
Віллі Орбан 84’
28’ Марсель Забітцер
71’ Норді Мукієле
84’ Віллі Орбан
РБ Лейпциг повів у рахунку в середині першої половини, коли Забітцер наважився на потужний удар з-за меж штрафного – м'яч за шаленою траєкторією залетів за комірець голкіперу. А у другій половині Мукієле та Орбан добили Герту голами.
РБ Лейпциг розгромив Герту й впритул наблизився до Баварії, Байєр на останніх секундах врятувався від поразки Аугсбургу
Таким чином, РБ Лейпциг набрав 47 очок та розташувався на другій сходинці, Герта з 18 пунктами залишився на 15 місці.
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