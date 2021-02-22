Монако потролив Барселону за мотивами матчів проти ПСЖ
14:27 - Читать на русском
Монако дозволив собі нотку гумору після перемоги над ПСЖ (2:0) у 26 турі чемпіонату Франції.
Наразі лише підопічні Ніко Ковача змогли двічі обіграти ПСЖ у поточному сезоні. На хвилі успіху можна роздавати поради навіть Барселоні.
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"Ми перемогли ПСЖ (3:2 і 2:0) в обох матчах! Барселоно, якщо потрібна порада, то пишіть нам на пошту", – офіційний Twitter Монако видав кумедну публікацію.
Нагадаємо, Барселона в рідних стінах ганебно поступилася ПСЖ (1:4). Матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ відбудеться 10 березня у Парижі.
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