"Звісно, потрібен час. Це те не, що виклали мільярд – і ми будемо чемпіонами усього. Це не просто так. Тут потрібен час, тут потрібно страждати, тут треба робити аналіз. Я вважаю, що наступного року Челсі буде показувати зовсім інший футбол, і Мудрик буде одним з лідерів Челсі.

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Чи не шкодує Шахтар, що обрав Челсі, а не Арсенал? Ні! Мудрик там – не проблема. Вони купили Енцо, Кайседо та інших, які не показують свій рівень, який демонстрували до цього. Тут потрібен час, тут потрібне терпіння. Челсі за останні 10 років дуже багато трофеїв виграв, Арсенал – жодного. Мудрик виглядає зараз краще, ніж раніше. Я взагалі не сумніваюся у таланті та якостях Мудрика.

У Михайла трапилося все в житті за півроку. Мудрик перетворився з футболіста, який вийшов пару разів на заміну при Де Дзербі, в ключового гравця Шахтаря за пару місяців після цього. І за ці 6 місяців він зробив бум. Його купує Челсі. Уявляєте, у нього трапилося все. Комусь треба 5-6 років для цього, а в нього все трапилося за півроку. З лавки – в основу Шахтаря, і через пів року – найбільший трансфер в історії України в Челсі.

Він ще молодий хлопець. Йому також потрібна адаптація на англійський футбол, англійську мову. Це не просто так. Взагалі не бачу жодних проблем. Він, може, переживає за свою гру, але він набирає. Мудрик – це благо футболу", – сказав Срна в інтерв'ю KDK.

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