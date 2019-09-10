Главные новости футбола 9 сентября: сборная Украины готовится к Нигерии, Германия победила, Вербич зажег за Словению

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 9 сентября.

Cборная Украины

Главная команда страны продолжает подготовку к товарищескому матчу против Нигерии, который состоится сегодня в 21:30 на Днепр-Арене. Днепровский стадион установил рекорд по посещаемости открытой тренировки "сине-желтых". Сборная Украины посетила военный госпиталь.

Андрей Шевченко уверен, что нынешний спарринг будет интересным, а также рассказал, как происходил поиск соперника. Кстати, УАФ пыталась заманить на товарищеский матч Салаха. Наставник Нигерии считает, что украинские футболисты имеют большое будущее. Африканцы представили заявку на игру с Украиной. Несколько лидеров сборной Нигерии пропустят поединок.

Легенды Нигерии: Big boss, "математик" и обидчик Луческу – 10 лучших игроков в истории будущего соперника Украины.

Евро-2020

Продолжается шестой тур квалификации на чемпионат Европы. Германия одержала убедительную победу над Северной Ирландией и возглавила группу С. Нидерланды также свой матч выиграли.

"Динамовцы" выдали разные результаты: Беньямин Вербич дублем принес важную викторию Словении, а Тамаш Кадар неожиданно проиграл с Венгрией.

Кевин де Брюйне разорвал Шотландию хет-триком с ассистов, Хорватия не сумела одолеть Азербайджан, а Польша в напряженном матче разошлась миром с Австрией.

Другие новости

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