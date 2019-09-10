Украина – Нигерия: Ндиди, Омеруо и еще несколько игроков пропустят товарищеский матч

Сборная Нигерии сыграет спарринг против Украины без нескольких своих ключевых игроков, на их место вызваны другие.

Сборная Украины проведет товарищеский матч с Нигерией 10 сентября на Днепр-Арене. Правда, болельщики не увидят в поединке главных звезд "суперорлов".

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Как сообщает pulse.ng, спарринг пропустят Онинье Ндиди, Кеннет Омеруо, Тайрон Эбуехи и Генри Оньекуру. Ранее сообщалось, что из-за травмы не сыграет Ахмед Муса.

Вместо них в сборную вызваны Андерсон Эсити, Брайан Идову, Деннис Бонавентуре и Джош Маджа. Деннис уже приезжал в прошлом августе в Украину в составе Брюгге. В 3 квалификационном раунде Лиги чемпионов бельгийцы выбили из турнира киевское Динамо (4:3 по сумме двух матчей).

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