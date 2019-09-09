Нидерландский специалист продолжит тренерскую карьеру в английской Премьер-лиге.

Бывший наставник Фейеноорда Джованни Ван Бронкхорст вошел в тренерский штаб Манчестер Сити, сообщает De Telegraaf. По информации издания, 44-летний голландец занял эту должность еще летом, но это нигде не афишировалось. Накануне он был замечен на базе клуба.

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С 2015 по 2019 год Ван Бронкхорст руководил роттердамским Фейенордом, где раньше работал ассистентом тренера. Также был ассистентом в молодежной сборной Нидерландов. В качестве игрока голландец играл в Фейенорде, Ваалвейке, Рейнджерсе, Арсенале и Барселоне.

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На данный момент Манчестер Сити находится на 2-м месте турнирной таблицы АПЛ, уступая Ливерпулю 2 очка.

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