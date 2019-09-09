Украина – Нигерия: предматчевая пресс-конференция Гернота Рора

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор поделился ожиданиями от спарринга против Украины.

"Прежде всего, хочу сказать, что оказаться в Днепре – приятный сюрприз для меня, поскольку я тут был в прошлом, и с этим городом у меня связаны определенные воспоминания. В 1985-м году моя на тот момент команда – Бордо – в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов встречалась с Днепром. В те времена город Днепропетровск был закрыт для посещения, и мы должны были играть в Кривом Роге. Прилетев, в Киев, на следующий день мы должны были совершить перелет в Кривой Рог. Но нам сказали, что из-за плохой погоды придется добираться в Кривой Рог на поезде.

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Ситуация была неприятной, начались даже переговоры между футбольными федерациями двух стран. Но в последний момент погода наладилась, и мы полетели в Кривой Рог. К слову, то был фантастический матч! В итоге, мы вышли в полуфинал, где встречались с Ювентусом. Так что, в итоге, о Днепре у меня остались приятные воспоминания.

Что же касается предстоящего матча со сборной Украины, то этот спарринг – начало нашей подготовки к отборочному циклу следующего Кубка африканских наций. У нас обновился состав, и сейчас у нас очень молодая команда. С новым капитаном. Очень хочется удачно начать наш новый этап, поэтому надеюсь увидеть хорошую игру в матче с Украиной.

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Конечно, мы изучали игру сборной Украины. У команды сейчас очень хорошие позиции в турнирной таблице отборочной группу Евро-2020. Скорее всего, украинская сборная выйдет на чемпионат Европы. Кроме того, свежи воспоминания о недавнем матче юношеской сборной Украины с Нигерией на чемпионате мира U-20 этого года. В Украине очень прогрессивная и талантливая молодежь. Так что, думаю, у сборной Украины большие шансы на успех в ближайшем будущем.

Матч с этой командой – вызов для нас. Не так давно я был главным тренером сборной Нигера, и мы встречались со сборной Украины в Киеве. Проиграли тогда со счетом 1:2, но были очень близки к ничьей. Конечно, завтра нас ждет тяжелый матч, но я настроен позитивно. В любом случае, это тестовая для нас игра, результат в которой для нас отходит на второй план", – цитирует Рора dynamo.kiev.ua.