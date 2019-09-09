Украина – Нигерия: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от товарищеского матча против Нигерии.

"Приятно вернуться в Днепр вместе с национальной командой, которая последний раз играла тут 10 лет назад, одолев Англию. Рады быть тут. Приглашаем всех болельщиков на предстоящий поединок поддержать сборную Украины.

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Тяжелый был матч с Англией. И очень важный. Мы обыграли сильного соперника. Поэтому о том поединке и прекрасной поддержке трибун остались самые теплые воспоминания.

Найти сейчас в спарринг-партнеры европейскую команду очень тяжело, поскольку все они играют в отборочном цикле Евро-2020. Очень мало кто в эти дни не имеет в своем графике таких поединков. У тех же сборных, которые в текущем туре отбора не играют, есть давние договоренности о спаррингах. Так что было непросто найти в соперники европейскую национальную команду, но мы нашли очень хорошую африканскую команду. Это бронзовый призер Кубка африканских наций, сборная Нигерии физически очень сильна, с хорошими исполнителями в составе, многие из которых выступают в английских клубах. Поэтому уверен, что нас ждет интересная игра.

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В течение лета Коноплянка ждал трансфера, и, наконец, дождался. Не совсем у него получилось провести это лето в тренировочном процессе с командой, мы прекрасно это понимаем и знаем всё о его состоянии. Рад, что Женя в итоге нашел себе новый клуб. Это плюс для всех – и для него, и для сборной Украины, и для болельщиков. Для любого футболиста очень важно иметь игровую практику. А относительно того, сколько игрового времени будет предоставлено Жене в завтрашнем матче, то дайте возможность определиться с этим тренерскому составу. Нам важно, чтобы Коноплянка планомерно и эффективно набирал игровую форму", – цитирует Шевченко dynamo.kiev.ua.