Евро-2020, квалификация: Хорватия неожиданно упустила победу над Азербайджаном

Продолжается шестой тур квалификации к чемпионату Европы-2020. В дебютном сегодняшнем матче действующий вице-чемпион мира не сумел обыграть Азербайджан.

Евро-2020, квалификация, 6 тур

Азербайджан – Хорватия – 1:1

Голы: Хализада, 72 – Модрич, 11 (пен)

Хорватия, разгромив в пятницу словаков, в отличном настроении приехала в Азербайджан. Сначала все для гостей складывалось как нельзя лучше – на 10-й минуте арбитр назначил сомнительный пенальти за игру рукой от Кривоцюка. Модрич уверенно реализовал 11-метровый.

К слову, в эпизоде принял участие защитник Александрии Павел Пашаев, который в собственной штрафной не помешал развернуться Петковичу. В перерыве тренер снял Пашаева из игры. Оценка за матч у него ниже среднего – 6.6.

В первом тайме хорваты доминировали, а вот после перерыва сбавили обороты. Как следствие – под занавес встречи Азербайджан сумел отыграться. Хализада самостоятельно прорвался сквозь оборону гостей и сравнял счет. Финальный свисток зафиксировал ничью – 1:1.

Хорватия записала себе в актив 10 пунктов и возглавила группу Е, а Азербайджан набрал первые очки в квалификации, однако остался на последнем месте таблицы.