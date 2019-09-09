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Сборная Украины посетила военный госпиталь в Днепре

17:19 48 Читати українською
Сборная Украины посетила военный госпиталь в Днепре
Сборная Украины / УАФ

"Сине-желтые" не забывают о бойцах, которые воюют с Россией на Востоке Украины.

Сборная Украины не оставила без внимания раненых бойцов, которые рискуют жизнью ради мирного неба и возвращения контроля над оккупированной частью Донбасса.

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В военный госпиталь в Днепре приехали Андрей Лунин, Андрей Пятов, Евгений Коноплянка, тренеры Андрей Шевченко и Александр Шовковский, а также президент УАФ Андрей Павелко и вице-президент Вадим Костюченко.

Они пообщались с ранеными бойцами, подарили им сувениры с автографами и билеты на матч Украина – Нигерия, который состоится 10 сентября.

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"Считаю, это очень важно. Пока у нас есть время, мы приехали, давно не были в Днепре. Это самая близкая точка, через это отделение прошло около 3 тысяч раненных. Первая помощь, которая здесь оказывается, она самая главная. Очень много серьезных операций здесь было сделано.

Посетили несколько ребят, которые были недавно прооперированы. Честь и хвала нашим докторам и всем, кто помогает, чтобы наши бойцы получили первую помощь, были прооперированы в самых лучших условиях, чтобы у них было будущее", – сказал Шевченко FootBoom.

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Александр Шовковский Александр Шовковский Вадим Костюченко Андрей Лунин Андрей Лунин Андрей Шевченко Андрей Шевченко Андрей Павелко Сборная Украины Видеоновости Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Украина Украина УАФ Андрей Пятов Андрей Пятов
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