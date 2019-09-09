Месси получил звание лучшего футболиста года по версии известного ресурса – Роналду и ван Дейк оказались позади

Звездный аргентинец не устает коллекционировать различные индивидуальные награды.

Лионель Месси получил статуэтку ESPY Award, которую вручает американский телеканал ESPN.

Барселона хочет предложить Месси пожизненный контракт

Аргентинец был признан лучшим футболистом по итогам 2019 года. Нападающий Барселоны опередил таких звезд, как Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе и Вирджил ван Дейк. Напомним, ранее Месси уступил нидерландскому защитнику в борьбе за награду Игрока года от УЕФА.

"Месси был предсказуемым, пока его не изменил Гвардиола", – Видич вспомнил финалы Лиги чемпионов против Барселоны

Текущий сезон начался для 32-летнего аргентинца не слишком удачно – он не сыграл ни одной минуты за Барселону из-за травмы.