Евро-2020: Польша в напряженном матче разошлась миром с Австрией и осталась на первой строчке группы G

В матче 6-го тура квалификации Евро-2020 сборные Австрии и Польши не выявили сильнейшего (0:0). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

В группе G сегодня состоялся чуть ли не самый важный матч розыгрыша между главными конкурентами – Польшей и Австрией. Хозяева уверенно лидировали в своей группе, однако после неожиданно поражения от Словении притормозили. Зато сборная Австрии стартовала с двух поражений от Польши и Израиля, однако впоследствии оправилась и одержала три победы подряд. В случае успешного результата в этом матче австрийцы могли как сравниться по очкам с поляками, так и возглавить турнирную таблицу.

Евро-2020, квалификация: Хорватия неожиданно упустила победу над Азербайджаном

С первых минут поляки осадили штрафную гостей, однако первый удар по воротам нанесли именно австрийцы: бывший экс-партнер Андрея Ярмоленко Марко Арнаутович не смог переиграть Лукаша Фабиански. На десятой минуте Марко снова имел прекрасную возможность забить, откликнувшись на прострел с фланга, но его удару головой из центра штрафной не хватало точности – мяч попал в правую штангу! Через пять минут уже Камил Гросицки проверил на прочность основу ворот соперника, однако арбитр за мгновение до выстрела зафиксировал положение вне игры.

К середине тайма игра выровнялась и уже австрийцы больше владели мячом. Правда, игра в основном шла до штрафной – дальше уверенно действовали защиты обеих команд. Впоследствии рисунок игры снова изменился – теперь больше прессинговали австрийцы, а поляки пытались убежать в контратаки, надеясь на скорость и мастерство Левандовски. Именно Роберт на 29-й минуте имел прекрасный шанс отличиться: он выпрыгнул навстречу точной навесной передаче и пробил головой – мяч просвистел в считанных сантиметрах над перекладиной.

Через мгновение еще один шанс упустил Камиль Глик – он высоко выпрыгнул навстречу выверенной навесной передаче и головой направил мяч в правую девятку. Цицан Станкович искусным сейвом спас свою команду. В следующей атаке почти забил Марсель Забитцер! Он получил передачу на линии штрафной и пробил, но мяч пролетел в нескольких сантиметрах от левой стойки. Наставник хозяев Ежи Бженчек остался недоволен действиями своих подопечных в конце первого тайма и эмоционально выражал претензии игрокам заставляя их выше встречать соперника и не жаться к своим воротам.

Вторая половина встречи началась с атак австрийцев. Уже на первых минутах мог забить Арнаутович: получив точный пас низом в штрафной он укротил мяч, но пробил прямо в руки вратарю. И сразу же свой очередной шанс упустили хозяева! Давид Ковнацки пройдя по правому флангу навешивал во вратарскую площадку. Мяч попал к Томашу Кендзере и игрок Динамо, обработав передачу, отдавал круглого обратно на Ковнацки, однако защитники успели заблокировать эту передачу.

Евро-2020: Германия одержала уверенную победу над Северной Ирландией и возглавила группу С

Качели в игре продолжались и на 62-й минуте Лукаш Фабиански вновь спас свою команду: Конрад Лаймер, откликнувшись на точный пас, неплохо пробил в одно касание под перекладину. А через мгновение не повезло хозяевам – мяч после удара Гросицки летел в Левандовски, который стоял почти перед вратарем. Роберт выгнулся чтобы не коснуться мяча, летевшего в правый угол ворот. Но полякам не повезло – мяч прошел в считанных сантиметрах от стойки.

На последних минутах снова было опасно у ворот австрийцев: Цицан Станкович вышел далеко из ворот и завозился с мячом. Круглого перехватил Левандовски и пока размышлял бить или не бить в пустые ворота – голкипер Австрии успел вернуться в рамку. Команды до самого финального свистка пытались забить, но понимали, что малейшая ошибка может разрушить все их планы, поэтому осторожно играли в защите. В конце концов матч так и закончился сухой боевой ничьей.

Такой результат позволил Польше сохранить первую строчку и набрать 13 очков, Австрия с 10 пунктами осталась второй.

Легенди Нігерії: Big boss, "математик" і кривдник Луческу – 10 найкращих гравців в історії майбутнього суперника України