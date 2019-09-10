Головні новини футболу 9 вересня: збірна України готується до Нігерії, Німеччина перемогла, Вербіч запалив за Словенію

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 9 вересня.

Збірна України

Головна команда країни продовжує підготовку до товариського матчу проти Нігерії, який відбудеться сьогодні о 21:30 на Дніпро-Арені. Дніпровський стадіон встановив рекорд за відвідуваністю відкритого тренування "синьо-жовтих". Збірна України відвідала військовий шпиталь.

Андрій Шевченко впевнений, що нинішній спаринг буде цікавим, а також розповів, як відбувався пошук суперника. До речі, УАФ намагалася заманити на товариський матч Салаха. Наставник Нігерії вважає, що українські футболісти мають велике майбутнє. Африканці презентували заявку на гру з Україною. Декілька лідерів збірної Нігерії пропустять поєдинок.

Легенди Нігерії: Big boss, "математик" і кривдник Луческу – 10 найкращих гравців в історії майбутнього суперника України.

Євро-2020

Триває шостий тур кваліфікації на чемпіонат Європи. Німеччина здобула переконливу перемогу над Північною Ірландією та очолила групу С. Нідерланди також свій матч виграли.

"Динамівці" видали різні результати: Беньямін Вербіч дублем приніс важливу вікторію Словенії, а Тамаш Кадар несподівано програв з Угорщиною.

Кевін де Брюйне розірвав Шотландію хет-триком з асистів, Хорватія не зуміла здолати Азербайджан, а Польща у напруженому матчі розійшлась миром з Австрією.

Інші новини

Мессі отримав звання найкращого футболіста року за версією відомого ресурсу – Роналду та ван Дейк опинились позаду.

Монако – найуспішніший продавець серед клубів топ-5 ліг Європи за останні 10 років. Манчестер Сіті – перший клуб в історії, який витратив на склад більше 1 млрд євро. Відомий нідерландець увійшов до тренерського штабу "містян".

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