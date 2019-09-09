Евро-2020: Германия одержала уверенную победу над Северной Ирландией и возглавила группу С

В матче отбора к чемпионату Европы-2020 сборная Германии благодаря голам Марселя Марселя Хальстенберга и Сержа Гнабри во втором тайме легко переиграла Северную Ирландию (0:2).

Северная Ирландия к этому матчу подошла в статусе лидера группы С, набрав 12 очков из 12 возможных. Правда, до сих пор она не встречалась ни с голландцами, ни с немцами – последние находились всего в трёх зачетных баллах позади, а "оранье" имеют матч в запасе. Именно поэтому для хозяев поединок против "Бундестим" был невероятно важным.

Ирландцы выступали андердогом встречи. Казалось, что Германия после поражения Нидерландам со стартовым свистком пойдёт реабилитироваться, но инициативу неожиданно захватили именно "зелёные". Они сразу включили высокий прессинг и начали создавать моменты: на 6-й минуте Макггин замкнул скидку после углового ударом с нескольких метров над перекладиной, а на 7-й Вашингтон вывалился один на один с Нойером и пробил – Мануель спас гостей. "Привоз" организовал Кроос, у которого отобрали мяч на фланге. На 11-й же антигероем мог стать Зюле, который выкатил поперечную передачу через собственную штрафную – Вашингтону совсем немного не хватило до её перехвата.

Немцы не могли ответить чем-то интересным и долгое время лишь занимались прострелами, которые, однако, никто не замыкал. Лишь на 20-х минутах они проснулись: сначала Брандт мощным выстрелом замкнул передачу с правого фланга (Эванс накрыл), а удар Вернера из пределов штрафной на 27-й Кэткарт рукой перевёл на угловой – арбитры упустили этот момент. Впрочем, "Манншафт" мог наказать и с корнера: Гинтер сбросил подачу на дальнюю штангу, куда уже набегал Брандт, но прямо перед ним Никлас вытащил ногу и пробил в дальний угол - слабовато, однако Пикок-Фаррелл парировал перед собой. Брандт же пролетел мимо голкипера, не сумев добить мяч в ворота.

На 30-х минутах ирландцы вернулись в игру. Высокий прессинг хозяев и силовой стиль помогал им зарабатывать многочисленные стандарты, в результате чего постоянно возникали какие-то пожары. Так, на 34-й минуте "зелёные" после подачи со штрафного трижды выиграли верховую борьбу и забрали все подборы. На 36-й же хозяева создали момент с игры: Даллас классно прострелил с правого фланга на линию вратарской, однако Вашингтона на замыканин не подпустил Гинтер! При этом Маттиас ещё и травмировался – его заменил Йонатан Та.

Эндшпиль первого тайма выдался особенно эффектным. На 44-й минуте Тони Кроос пробил с отскока метров с 23-х рядом со штангой, а в ответной атаке едва не отличились ирландцы! Даллас на правом фланге красиво обыгрался с Корри Эвансом (тот отдал пяткой) и прострелил на линию вратарской, а Вашингтон попытался замкнуть – вышла куча-мала, в которой победителями вышли Та (не подпустил соперника к мячу) и Нойер (поймал неприятный отскок). Последнее же слово осталось за гостями: в компенсированное время Вернер пробил из пределов штрафной после прострельной передачи, но Пикок-Фаррелл парировал!

Насколько Германия выглядела неубедительно в начале первого тайма, настолько же инфернально сильной была она на старте второго. Уже на 47-й минуте выстрел Клостерманна из пределов штрафной пришлось брать Пикок-Фарреллу, однако в следующей же атаке Хальстенберг на левом краю штрафной зацепился за скидку от Брандта и ударом слёту в дальнюю девятку открыл счёт – 0:1. Через две минуты удвоить преимущество мог Клостерманн, который после отскока пробил с нескольких метров выше ворот; на 52-й же быстрая атака "Бундестим" в несколько касаний завершилась ударом Гнабри с близкой дистанции – и снова неточно!

Германия не останавливалась и дальше. Так, на 53-й минуте красивая комбинация "Манншафта" завершилась скидкой Ройса и мощным выстрелом Вернера из-за пределов штрафной в правый нижний угол – Пикок-Фаррелл парировал! На 56-й же со штрафного метров с 25-ти под левую штангу закручивал Кроос, но и здесь отважный ирландский голкипер сыграл надёжно. Оборона хозяев трещала по швам до 60-х минут, когда немцы решили взять паузу в своём давлении.

Ирландцы сразу попытались воспользоваться ослаблением футбола гостей, что едва не вылилось в гол на 64-й минуте – это Даллас выстрелил из-за пределов штрафной в дальний угол, однако мяч пролетел в считанных сантиметрах от каркаса ворот! Кроме того, хозяева заработали ряд стандартов и продолжали высоко прессинговать, однако постепенно силы стали покидать "зелёных". Кроме того, немцы банально лучше работали с мячом, окончательно захватив контроль над ним на 70-х минутах. Правда, больше никаких моментов в этот период не возникало.

Эндшпиль поединка прошёл при полном доминировании сборной Германии. Из опасных эпизодов долгое время были только кроссы – после одного из них мог забивать Хаверц, однако его выстрел накрыли защитники ирландцев. Кроме того, на 89-й минуте мощный дальний удар с рикошетом удался Джан, но Пикок-Фаррелл парировал его. В конце концов, в компенсированное время немцы забили второй гол – это Серж Гнабри отозвался на предачу на правый край штрафной, оторвался от Кэткарта и с острого угла пробил мимо голкипера. 0:2!

Таким образом, сборная Германии набрала 12 очков и сравнялась с Северной Ирландией, возглавив группу благодаря победе в очной встрече. Это особенно неприятно для "зелёных", ведь в параллельной встрече Нидерланды благодаря дублю Бабеля и гола+паса Депая разгромили Эстонию (4:0), набрав 9 зачётных баллов. У "оранье" при этом остаётся игра в запасе.