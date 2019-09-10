Сборная Украины пыталась заманить Салаха на товарищеский матч

Журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас поделился интересной информацией о смене соперника в товарищеском матче сборной Украины.

"На месте Нигерии в Днепре должен был быть Египет. УАФ имела договоренность с тамошней федерацией.

Украина – Нигерия: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Контракт предусматривал приезд Салаха. Не хватало подписей на бумаге. Из-за участия в КАН египтяне это откладывали. А потом ранний вылет из турнира, отставка тренера, президента. Конец истории", – написал Бурбас в своем Твиттере.

К слову, сборная Нигерии показала значительно лучший результат на КАН-2019, чем египтяне. Соперник Украины добыл бронзу на континентальном первенстве, а вот Салах и компания завершили свои выступления на стадии 1/8 финала.

Легенди Нігерії: Big boss, "математик" і кривдник Луческу – 10 найкращих гравців в історії майбутнього суперника України