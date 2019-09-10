toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - НИГЕРИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Сборная Украины пыталась заманить Салаха на товарищеский матч

00:23 57 Читати українською
Сборная Украины пыталась заманить Салаха на товарищеский матч
Андрей Шевченко / Фото УАФ

Журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас поделился интересной информацией о смене соперника в товарищеском матче сборной Украины.

 

"На месте Нигерии в Днепре должен был быть Египет. УАФ имела договоренность с тамошней федерацией.

Украина – Нигерия: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Контракт предусматривал приезд Салаха. Не хватало подписей на бумаге. Из-за участия в КАН египтяне это откладывали. А потом ранний вылет из турнира, отставка тренера, президента. Конец истории", – написал Бурбас в своем Твиттере.

К слову, сборная Нигерии показала значительно лучший результат на КАН-2019, чем египтяне. Соперник Украины добыл бронзу на континентальном первенстве, а вот Салах и компания завершили свои выступления на стадии 1/8 финала.

Легенди Нігерії: Big boss, "математик" і кривдник Луческу – 10 найкращих гравців в історії майбутнього суперника України

blog_ava
Яремчук назвал трех украинских футболистов, которым стоит играть в Европе
9 сентября
726
Теги
Сборная Украины Игорь Бурбас Украина - Нигерия Египет Египет Украина Украина Нигерия Нигерия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
7
мин
Украина U-21
18:30
Мальта U-21
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук