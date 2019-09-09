toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - НИГЕРИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Украина – Нигерия: Днепр-Арена установила рекорд по посещаемости открытой тренировки "сине-желтых"

21:32 114 Читати українською
Украина – Нигерия: Днепр-Арена установила рекорд по посещаемости открытой тренировки "сине-желтых"
Сборная Украины / УАФ

Днепр соскучился по сборной Украины. На открытую тренировку "сине-желтых" посетили более 7 тысяч болельщиков.

 

Сборная Украины провела открытую тренировку на Днепр-Арене. Как сообщает ФФУ, мероприятие посетили 7200 зрителей.

Во время тренировки разыгрывали призы, также футболисты выбивали на трибуны мячи, раздавали автографы и с ними можно было сделать фото.

Украина – Нигерия: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

"Сине-желтые" не проводили поединков в Днепре с 2009 года, когда в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2010 минимально победили Англию (1:0).

Поединок Украина – Нигерия состоится 10 сентября.

blog_ava
Яремчук назвал сильнейшего украинского тренера
13:17
650
Теги
Сборная Украины Украина - Нигерия Днепр-Арена Украина Украина
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
6
мин
Украина U-21
18:30
Мальта U-21
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук