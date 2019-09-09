Днепр соскучился по сборной Украины. На открытую тренировку "сине-желтых" посетили более 7 тысяч болельщиков.

Сборная Украины провела открытую тренировку на Днепр-Арене. Как сообщает ФФУ, мероприятие посетили 7200 зрителей.

Во время тренировки разыгрывали призы, также футболисты выбивали на трибуны мячи, раздавали автографы и с ними можно было сделать фото.

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"Сине-желтые" не проводили поединков в Днепре с 2009 года, когда в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2010 минимально победили Англию (1:0).

Поединок Украина – Нигерия состоится 10 сентября.