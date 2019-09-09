toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - НИГЕРИЯ ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Монако – самый успешный продавец среди клубов топ-5 лиг Европы за последние 10 лет

16:27 83 Читати українською
Монако – самый успешный продавец среди клубов топ-5 лиг Европы за последние 10 лет
Монако / ФК Монако

Французская команда благодаря продуманной трансферной политике оказалась на вершине финансового рейтинга.

Монако – клуб, который заработал за последние 10 лет больше всего денег от продажи футболистов среди команд топ-5 европейских лиг (английской Премьер-лиги, испанской Ла Лиги, итальянской Серии А, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1).

Согласно результатам обнародованного CIES Football Observatory исследования, с 1 января 2010 года монегаски продали игроков на 1029 млн евро, опережая ближайшего преследователя – лондонский Челси – на 161 млн евро.

Манчестер Сити – первый клуб в истории, который потратил на состав более 1 млрд евро

Топ-10 команд по доходам от трансферов за указанный период выглядит следующим образом:

1. Монако – 1029 млн евро.

2. Челси – 868 млн евро.

3. Ювентус – 787 млн евро.

4. Бенфика – 780 млн евро.

5. Реал – 763 млн евро.

6. Атлетико – 754 млн евро.

7-8. Рома – 726 млн евро.

7-8. Барселона – 726 млн евро.

9. Ливерпуль – 716 млн евро.

10. Боруссия Д. – 678 млн евро.

Стоит отметить, что в двадцатку лучших команд попало три клуба, не выступающих в топ-5 лигах – португальские Бенфика и Порту, а также голландский Аякс.

Топ-10 найдорожчих трансферів літа 2019: сенсаційний тінейджер, зірка без спонсора, ефект Райоли та "читерство" Барси

blog_ava
Рух – Черноморец: на трибунах заметили VIP-гостя, или Как тренер Динамо мотивировал львовский клуб на победу
00:10
641
Теги
Барселона Барселона Монако Монако Франция Рома Рома Атлетико Атлетико Реал Мадрид Реал Мадрид Бенфика Бенфика Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Ливерпуль Ливерпуль Челси Челси Ювентус Ювентус
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
10
мин
Металлист 1925
19:00
Минай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук