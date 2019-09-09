Монако – самый успешный продавец среди клубов топ-5 лиг Европы за последние 10 лет

Французская команда благодаря продуманной трансферной политике оказалась на вершине финансового рейтинга.

Монако – клуб, который заработал за последние 10 лет больше всего денег от продажи футболистов среди команд топ-5 европейских лиг (английской Премьер-лиги, испанской Ла Лиги, итальянской Серии А, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1).

Согласно результатам обнародованного CIES Football Observatory исследования, с 1 января 2010 года монегаски продали игроков на 1029 млн евро, опережая ближайшего преследователя – лондонский Челси – на 161 млн евро.

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Топ-10 команд по доходам от трансферов за указанный период выглядит следующим образом:

1. Монако – 1029 млн евро.

2. Челси – 868 млн евро.

3. Ювентус – 787 млн евро.

4. Бенфика – 780 млн евро.

5. Реал – 763 млн евро.

6. Атлетико – 754 млн евро.

7-8. Рома – 726 млн евро.

7-8. Барселона – 726 млн евро.

9. Ливерпуль – 716 млн евро.

10. Боруссия Д. – 678 млн евро.

Стоит отметить, что в двадцатку лучших команд попало три клуба, не выступающих в топ-5 лигах – португальские Бенфика и Порту, а также голландский Аякс.

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