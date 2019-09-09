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Украина – Нигерия: в заявке африканцев 22 игрока

09:46 271 Читати українською
Украина – Нигерия: в заявке африканцев 22 игрока
Ахмед Муса / Guardian Nigeria

Сборная Нигерии вылетела в Днепр в составе 22 игроков накануне товарищеского матча против Украины.

 

Главный тренер сборной Нигерии везет в Украину 22 игроков, информирует официальный сайт Федерации футбола Нигерии.

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Отмечается, что в составе нигерийцев отсутствует звездный форвард Ахмед Муса, который получил повреждение накануне матча.

Вратари: Узохо, Эзенва, Окою.

Защитники: Айна, Авазием, Эконг, Балогун, Коллинс, Аджайе, Идову.

Полузащитники: Ивоби, Эсито, Этобо, Ихеаначо, Арибо.

Нападающие: Осимхен, Симон, Майя, Калу, Чуквуезе, Онуачу, Бонавентуре.

Напомним, матч Украина – Нигерия состоится 10 сентября, начало игры в 21:30.

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Нигерия Нигерия Украина Украина Сборная Украины Украина - Нигерия Ахмед Муса Ахмед Муса
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