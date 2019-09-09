Украина – Нигерия: в заявке африканцев 22 игрока

Сборная Нигерии вылетела в Днепр в составе 22 игроков накануне товарищеского матча против Украины.
Главный тренер сборной Нигерии везет в Украину 22 игроков, информирует официальный сайт Федерации футбола Нигерии.
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Отмечается, что в составе нигерийцев отсутствует звездный форвард Ахмед Муса, который получил повреждение накануне матча.
Вратари: Узохо, Эзенва, Окою.
Защитники: Айна, Авазием, Эконг, Балогун, Коллинс, Аджайе, Идову.
Полузащитники: Ивоби, Эсито, Этобо, Ихеаначо, Арибо.
Нападающие: Осимхен, Симон, Майя, Калу, Чуквуезе, Онуачу, Бонавентуре.
Напомним, матч Украина – Нигерия состоится 10 сентября, начало игры в 21:30.
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