Манчестер Сити – первый клуб в истории, который потратил на состав более 1 млрд евро

Команда нашего Александра Зинченко отметилась новым рекордом на трансферном рынке.
По результатам исследования трансферной деятельности европейских клубов, которое опубликовала на своем сайте CIES Football Observatory, больше всего средств в комплектование состава вложил Манчестер Сити. "Горожане" потратили на своих нынешних футболистов 1014 млн евро, став первым клубом в истории, преодолевшим показатель в 1 млрд евро. Второе место в рейтинге занял Пари Сен-Жермен, замыкает тройку мадридский Реал.
Владельцы Манчестер Сити планируют приобрести индийский клуб
Полностью топ-10 выглядит следующим образом:
1. Манчестер Сити (Англия) – 1014 млн евро.
2. Пари Сен-Жермен (Франция) – 913 млн евро.
3. Реал (Испания) – 902 млн евро.
4. Манчестер Юнайтед (Англия) – 751 млн евро.
5. Ювентус (Италия) – 719 млн евро.
6. Барселона (Испания) – 697 млн евро.
7. Ливерпуль (Англия) – 639 млн евро.
8. Челси (Англия) – 561 млн евро.
9. Атлетико (Испания) – 550 млн евро.
10. Арсенал (Англия) – 498 млн евро.
Топ-10 найдорожчих трансферів літа 2019: сенсаційний тінейджер, зірка без спонсора, ефект Райоли та "читерство" Барси