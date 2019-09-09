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Манчестер Сити – первый клуб в истории, который потратил на состав более 1 млрд евро

14:09 139 Читати українською
Манчестер Сити – первый клуб в истории, который потратил на состав более 1 млрд евро
Ман Сіті продовжує вражати

Команда нашего Александра Зинченко отметилась новым рекордом на трансферном рынке.

По результатам исследования трансферной деятельности европейских клубов, которое опубликовала на своем сайте CIES Football Observatory, больше всего средств в комплектование состава вложил Манчестер Сити. "Горожане" потратили на своих нынешних футболистов 1014 млн евро, став первым клубом в истории, преодолевшим показатель в 1 млрд евро. Второе место в рейтинге занял Пари Сен-Жермен, замыкает тройку мадридский Реал.

Владельцы Манчестер Сити планируют приобрести индийский клуб

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. Манчестер Сити (Англия) – 1014 млн евро.
2. Пари Сен-Жермен (Франция) – 913 млн евро.
3. Реал (Испания) – 902 млн евро.
4. Манчестер Юнайтед (Англия) – 751 млн евро.
5. Ювентус (Италия) – 719 млн евро.
6. Барселона (Испания) – 697 млн евро.
7. Ливерпуль (Англия) – 639 млн евро.
8. Челси (Англия) – 561 млн евро.
9. Атлетико (Испания) – 550 млн евро.
10. Арсенал (Англия) – 498 млн евро.

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