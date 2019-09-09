Манчестер Сити – первый клуб в истории, который потратил на состав более 1 млрд евро

Команда нашего Александра Зинченко отметилась новым рекордом на трансферном рынке.

По результатам исследования трансферной деятельности европейских клубов, которое опубликовала на своем сайте CIES Football Observatory, больше всего средств в комплектование состава вложил Манчестер Сити. "Горожане" потратили на своих нынешних футболистов 1014 млн евро, став первым клубом в истории, преодолевшим показатель в 1 млрд евро. Второе место в рейтинге занял Пари Сен-Жермен, замыкает тройку мадридский Реал.

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Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. Манчестер Сити (Англия) – 1014 млн евро.

2. Пари Сен-Жермен (Франция) – 913 млн евро.

3. Реал (Испания) – 902 млн евро.

4. Манчестер Юнайтед (Англия) – 751 млн евро.

5. Ювентус (Италия) – 719 млн евро.

6. Барселона (Испания) – 697 млн евро.

7. Ливерпуль (Англия) – 639 млн евро.

8. Челси (Англия) – 561 млн евро.

9. Атлетико (Испания) – 550 млн евро.

10. Арсенал (Англия) – 498 млн евро.

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