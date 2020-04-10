Главные новости футбола 9 апреля: Мораес намекнул на трансфер, Месси ответил на слухи, изменены официальные правила

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 9 апреля.

Украина

Жуниор Мораес хочет вернуться в Бразилию. Виктор Цыганков попал в команду недели FIFA 20. Сергей Сидорчук рассказал об отношениях игроков Динамо с ультрас. Известный комментатор сравнил Динамо с пьяным Гаскойном и дал неожиданный совет относительно должности главного тренера.

Украина сохранила место в топ-25 обновленного рейтинга ФИФА.

Реал и Барса

"Месси в Интере – это реальность": аргентинский телеканал интриговал инсайдом и анонсировал соглашение века. Впрочем, Лионель жестко уничтожил скандальное СМИ – три новости, которым не стоит доверять.

Большая дилемма Барселоны – топ-форвард против бывшего лидера и роль Месси в трансферной политике в условиях кризиса. Реал планирует подписать форварда, который открыл талантливому украинцу путь в Европу. Барса и Манчестер Сити могут осуществить звездный обмен.

Европа

Международный совет изменил правила игры рукой и офсайда. УЕФА отреагировал на информацию об уменьшении количества городов-хозяев Евро-2020.

Исторический обвал трансферного рынка: Мбаппе – самый дорогой, падение игроков сборной Украины, Роналду продолжает регресс.

"Если придется уйти, это не будет провалом": эксперт оценил перспективы Зинченко и Ярмоленко в АПЛ. Звезды АПЛ создали фонд помощи от коронавируса – Андрей в деле.