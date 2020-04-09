Джулай сравнил Динамо с пьяным Гаскойном

Похоже, Динамо довело известного комментатора Дмитрия Джулая до отчаяния.

"Почему Динамо так сильно отстает от Шахтера? Потому что команда хуже играет в футбол. А как это еще можно объяснить?

Гаскойн рассекретил свой метод борьбы с алкоголизмом

В чем причина? Знаете, часто появляются интервью с Гаскойном, где он говорит, сколько не пил, а через месяц видишь новость, что его нашли пьяным под каким-то забором. Это то же самое.

Например, матч против ФК Львов. Это первый был матч Михайличенко (на самом деле, первый матч Михайличенко был против Олимпика (1:1), – прим). Я работу закончил, и мало времени оставалось до начала игры, поэтому пришлось немного пробежаться до метро, ​​чтобы успеть. А на стадионе мне показалось, что я быстрее бежал к метро, ​​чем футболисты двигались в первом тайме... Я до сих пор не могу понять этот феномен", – сказал Джулай в эфире программы Вацко Live.

После 23-х туров УПЛ Динамо расположилось на третьей строчке, уступая Заре лишь по дополнительным показателям.

"Если придется уйти, это не будет провалом": Джулай – о перспективах Зинченко и Ярмоленко в АПЛ