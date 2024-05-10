– Пишут об интересе со стороны мадридского Атлетико. Это только пишут?

– Посмотрим. У них есть свои нападающие, их много.

Довбик серьезно заинтересовал Атлетико и три топ-клуба Италии, – Вацко

– Раздражают трансферные слухи?

– Про всех пишут, кто играет, забивает. У нас любят про всех писать: и правду, и неправду. Пусть это будет тайна.

– Помню, что ты за Реал болеешь. Но в футбольной судьбе бывает по-разному. Можно долго ждать и не дождаться.

– Сейчас уже как-то за одну команду не болею. Хочется за свою команду поболеть, чтобы играть в Лиге чемпионов и конкурировать с такой командой, как Реал, – сказал Довбик в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, за 4 тура до финиша Жирона идет в турнирной таблице Ла Лиги на второй строчке, опережая Барселону на 1 очко.

Как тренер Жироны стал настолько крутым: был легендой Райо, играл с Раулем, пережил психический срыв и 2 отставки в Ла Лиге