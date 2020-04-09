toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Сборная Украины
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Украина сохранила место в топ-25 обновленного рейтинга ФИФА

12:13 18 Читати українською
Украина сохранила место в топ-25 обновленного рейтинга ФИФА
Сборная Украины / Фото из открытых источников

"Сине-желтые" остаются среди 25-ти сильнейших сборных мира.

Международная федерация футбола опубликовала новый рейтинг национальных сборных, сообщает официальный сайт организации.

Малдера раскрыл секрет успеха Шевченко во главе сборной Украины

В связи с отсутствием международных матчей из-за пандемии коронавируса позиции команд не изменились. Украина, как и раньше, занимает в обновленном рейтинге 24 место, имея в своем активе 1537 баллов. Лучшей командой продолжает оставаться сборная Бельгии (1765), на втором месте расположилась Франция (1733), третья – Бразилия (1712).

Соперники сборной Украины в финальном турнире чемпионата Европы – сборные Нидерландов и Австрии – расположились на 14-м и 26-м местах соответственно.

"Збірна України за рік не постаріє": Мирон Маркевич – про перенесення Євро-2020 і як оберігається від коронавірусу

blog_ava
"Роналду может вернуться в Реал", – Фонте назвал причину потенциального камбэка португальца
06:00
160
Теги
Главное коронавирус Нидерланды Нидерланды Сборная Украины ФИФА Рейтинг ФИФА Украина Украина Австрия Австрия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
9
час
:
32
мин
Ньюкасл
22:00
Вест Хэм
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук