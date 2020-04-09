Украина сохранила место в топ-25 обновленного рейтинга ФИФА

"Сине-желтые" остаются среди 25-ти сильнейших сборных мира.

Международная федерация футбола опубликовала новый рейтинг национальных сборных, сообщает официальный сайт организации.

Малдера раскрыл секрет успеха Шевченко во главе сборной Украины

В связи с отсутствием международных матчей из-за пандемии коронавируса позиции команд не изменились. Украина, как и раньше, занимает в обновленном рейтинге 24 место, имея в своем активе 1537 баллов. Лучшей командой продолжает оставаться сборная Бельгии (1765), на втором месте расположилась Франция (1733), третья – Бразилия (1712).

Соперники сборной Украины в финальном турнире чемпионата Европы – сборные Нидерландов и Австрии – расположились на 14-м и 26-м местах соответственно.

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