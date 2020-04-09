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Цыганков попал в команду недели FIFA 20

11:43 21 Читати українською
Цыганков попал в команду недели FIFA 20
Виктор Цыганков / Фото из открытых источников

Полузащитник сборной Украины и киевского Динамо Виктор Цыганков был включен в виртуальную "двадцатку" сильнейших игроков мира.

Разработчик спортивных видеоигр EA Sports опубликовал список футболистов, которые вошли в команду недели FIFA 20. Из-за пандемии короновируса, игроков для Team of the Week Moments набирают из предыдущих версий FIFA Ultimate Team.

Цыганков подешевел на 4 млн евро, Тайсон на 2,5 млн – коронавирус продолжает обесценивать украинский футбол

Единственным представителем среди украинцев стал лидер Динамо Виктор Цыганков – полузащитник с рейтингом 82 оказался в запасе.

Напомним, FIFA Ultimate Team (FUT) – самый популярный игровой режим FIFA, в который ежедневно играют миллионы людей.

Шахтер имеет самый стабильный состав в УПЛ, уникальный Атлетик – лидер среди элитных лиг, Тоттенхэм возглавляет грандов

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Динамо Киев Динамо Киев FIFA Виктор Цыганков Виктор Цыганков
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