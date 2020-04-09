"Месси в Интере – это реальность": аргентинский телеканал интригует инсайдом и анонсирует сделку века

Лидер испанской Барселоны Лионель Месси получил предложение от миланского Интера и настроен тщательно его рассмотреть.

Переезд аргентинца на Джузеппе Меацца – вполне реальный сценарий. Об этом сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на TNT Sports.

Месси отклонил космическое предложение – на звезду Барселоны готовы были потратить 1,5 млрд евро

"Это не просто мечта. Лео также имеет предложение вернуться домой от Ньюэллс Олд Бойз, но Интер настаивает. И то, что сказал Моратти, правда. Все готово к конкретным переговорам, а окончательное решение за Месси, но Интер, безусловно, работает над этим", – рассказал журналист вещателя Мартин Кастилья.

Отметим, что Лионель Месси всю профессиональную карьеру провел в Барселоне. Он имеет действующий контракт с "блаугранас", но может покинуть Камп Ноу в любой момент по собственному желанию. Ранее планировалось, что аргентинец завершит карьеру в МЛС или на родине.

Операция-2021: Реал откладывает топ-трансфер и игнорирует Роналду, или Нотка позитива для Флорентино Переса