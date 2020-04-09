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Сидорчук рассказал об отношениях игроков Динамо с ультрас

19:19 3 Читати українською
Сидорчук рассказал об отношениях игроков Динамо с ультрас
Сергей Сидорчук / Фото из открытых источников

Хавбек Динамо Сергей Сидорчук отметил особую роль фанов киевлян в жизни клуба.

"Отношения у нас неплохие, но всегда хочется лучшего. Понятно, что они заслуживают большего внимания с нашей стороны.

Сидорчук назвал топ-3 самых сильных легионеров, с которыми приходилось играть в Динамо

По количеству и качеству в Украине им нет равных. Когда ты с ними общаешься, у тебя нет такого ощущения, что ты на базаре.

У них есть свой лидер с четко аргументированной позицией. Они всегда нас поддерживают, даже когда мы проигрываем, как это было после матчей с Шахтером и Брюгге", – сказал Сидорчук в программе Трендец.

После 23-х туров УПЛ Динамо расположилось на третьей строчке, уступая Заре лишь по дополнительным показателям.

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Сергей Сидорчук Сергей Сидорчук Динамо Киев Динамо Киев ультрас
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