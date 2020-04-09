Исторический обвал трансферного рынка: Мбаппе – самый дорогой, падение игроков сборной Украины, Роналду регрессирует

Пандемия COVID-19 продолжает влиять на футбол. Обновленные данные Transfermarkt по трансферной стоимости игроков не могут не поражать.

Портал Transfermarkt обновил ценник на футболистов европейских чемпионатов. Новые цифры ярко подтверждают то, что все понимали, но боялись говорить вслух – в футболе наступил серьезный кризис. Пришло время тотально экономить – как минимум, в ближайшие месяцы даже топ-клубы вряд ли будуть тратить миллионы на подписание новых футболистов.

"Роздуті бюджети і 100-мільйонні трансфери – це вже історія": Олег Смалійчук – про футбольний бізнес в умовах колапсу

Пандемия коронавируса вызвала серьезное падение цен на трансферном рынке. Обновленные цены на футболистов откровенно удивляют – всего 9 (!) игроков мира сумели преодолеть отметку в 100 млн евро. Самым дорогим в мире остается нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, которого оценили в 180 млн – чемпион мира потерял 10% в стоимости (то есть 20 млн). Интересно, что 21-летний Мбаппе подешевел впервые в карьере.

Второе-третье места в списке делят Неймар и Рахим Стерлинг – оба стоят 128 млн евро. Сразу 4-х игроков оценили в 120 млн – все они представляют АПЛ. Это Мохамед Салах, Садио Мане, Кевин де Брюйне и Харри Кейн. Лионель Месси стал последним футболистом, достигший показателя в 100 миллионов – лидера Барселоны оценили в 112.

А что же Криштиану Роналду, спросите? 35-летний португалец потерял 15 млн – теперь его оценивают лишь в 60 млн евро. Такой же ценник у еще 3-х игроков – Эмерика Ляпорта, Марко Верратти, Мауро Икарди. Все четверо делят 43-46 строчку рейтинга.

Что касается сборной Украины, то игроки команды Шевченко тоже подешевели. Самым дорогим представителем "сине-желтых" остается Александр Зинченко, за которого правят 24 млн евро, хотя еще не так давно хавбека Манчестер Сити оценивали в 30 миллионов. Второе место у Виктора Цыганкова (16 млн, потерял в стоимости 4 млн), третью позицию занял Руслан Малиновский – 11 млн евро. Другие сборники не дотянули до отметки в 10 миллионов – ближче всех были Андрей Ярмоленко (9,5) и Виталий Миколенко (9 млн евро).

Стоимость Андрея Лунина составляет лишь 2,70 млн евро – это меньше, чем у тех же Сергея Кривцова (4 млн), Эдуарда Соболя и Александра Караваева (в обоих по 3,20) и Виктора Коваленко с Евгением Коноплянкой (по 4,80) .

Лунин основной в команде будущего от каталонцев на 400 миллионов – самому старшему в этом Реале 26 лет