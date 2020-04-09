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Реал планирует подписать форварда, который открыл талантливому украинцу путь в Европу

19:08 32 Читати українською
Реал планирует подписать форварда, который открыл талантливому украинцу путь в Европу
Александр Сорлот / фото из открытых источников

Мадридский Реал находится в поисках забивного нападающего.

Норвежский форвард Трабзонспора Александр Сорлот попал в сферу интересов Реала, утверждает Mundo Deportivo. Переход может состояться уже летом.

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За турецкий клуб 24-летний нападающий выступает на правах аренды из Кристал Пэлас. В текущем сезоне Сорлот забил 21 гол в 30 матчах. За ним уже следят несколько европейских грандов, в частности Наполи, Челси, Бавария, Милан и другие.

Интересно, что в свое время Сорлот открыл путь в Европу Артему Довбику. Датский Митьюлланд зимой 2018 подписал украинца именно на место норвежца.

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