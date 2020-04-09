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Звезды АПЛ создали фонд помощи от коронавируса – Ярмоленко в деле

08:00 7 Читати українською
Звезды АПЛ создали фонд помощи от коронавируса – Ярмоленко в деле
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Ведущие футболисты клубов английской Премьер-лиги объявили о создании фонда для поддержки Национальной службы здравоохранения Англии в борьбе с коронавирусом.

О начале работы фонда #PlayersTogether объявили несколько игроков, среди которых форвард Тоттенхэма Харри Кейн, защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр и хавбек Ливерпуля Джордан Хендерсон, которому и принадлежит эта инициатива.

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"Это критическое время для нашей страны и для Национальной службы здравоохранения (НСЗ), и мы полны решимости оказать любую возможную помощь. Эта инициатива поможет НСЗ быстро выделять средства на борьбу с коронавирусом. Это позволит улучшить благосостояние как медиков, так и пациентов, пострадавших от COVID-19. Суть #PlayersTogether в том, что мы, игроки, сотрудничаем вместе, чтобы создать инициативу, независимую от каких-либо клубов и лиг", – говорится в заявлении, опубликованном игроками.

Среди других участие в фонде взял полузащитник сборной Украины и лондонского Вест Хэма Андрей Ярмоленко, который также поделился текстом этой инициативы на своей странице в социальной сети Instagram.

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#playerstogether

Допис, поширений Yarmolenko Andrey (@yarmolenkoandrey)

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Англия Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон Харри Кейн Харри Кейн Харри Магуайр Харри Магуайр
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