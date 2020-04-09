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Джулай дал совет Динамо относительно должности главного тренера – неожиданный фаворит

22:43 13 Читати українською
Джулай дал совет Динамо относительно должности главного тренера – неожиданный фаворит
Игорь Суркис / Фото из открытых источников

Украинский комментатор Дмитрий Джулай ждет изменений на тренерском мостике Динамо.

"Лет десять назад у меня была надежда, что у Динамо будет какой-то иностранный тренер. Но нет, сейчас нужно стараться быть реалистом.

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Можно было бы говорить о возвращении Реброва, а в перспективе мне очень хотелось бы видеть тренером первой команды Игоря Костюка. Это если говорить о реалиях, а не придумывать что-то и тасовать разные фамилии.

Скрипник? Тоже вариант. Это человек, который работает рядом, и результаты которого ты видишь. Это может как-то повлиять. Скрипник действительно очень интересно работает", – сказал Джулай в эфире программы Вацко Live.

Напомним, после увольнения Александра Хацкевича с должности наставника киевлян на его место назначили Алексея Михайличенко.

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Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Дмитрий Джулай Сергей Ребров Сергей Ребров Игорь Костюк Игорь Костюк
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