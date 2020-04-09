Джулай дал совет Динамо относительно должности главного тренера – неожиданный фаворит

Украинский комментатор Дмитрий Джулай ждет изменений на тренерском мостике Динамо.

"Лет десять назад у меня была надежда, что у Динамо будет какой-то иностранный тренер. Но нет, сейчас нужно стараться быть реалистом.

Джулай сравнил Динамо с пьяным Гаскойном

Можно было бы говорить о возвращении Реброва, а в перспективе мне очень хотелось бы видеть тренером первой команды Игоря Костюка. Это если говорить о реалиях, а не придумывать что-то и тасовать разные фамилии.

Скрипник? Тоже вариант. Это человек, который работает рядом, и результаты которого ты видишь. Это может как-то повлиять. Скрипник действительно очень интересно работает", – сказал Джулай в эфире программы Вацко Live.

Напомним, после увольнения Александра Хацкевича с должности наставника киевлян на его место назначили Алексея Михайличенко.

"Если придется уйти, это не будет провалом": Джулай – о перспективах Зинченко и Ярмоленко в АПЛ