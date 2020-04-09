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Барселона и Манчестер Сити могут осуществить звездный обмен

19:34 179 Читати українською
Барселона и Манчестер Сити могут осуществить звездный обмен
Жоау Канселу / фото: ACTION IMAGES

Европейские клубы готовятся к новым условиям трансферного рынка после пандемии коронавируса.

Барселона заинтересована в переходе защитника Манчестер Сити Жоау Канселу, сообщает The Telegraph.

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По информации издания, кризис в футболе будет побуждать клубы осуществлять больше обменов, чем полноценных трансферов. Именно поэтому каталонцы рассчитывают обменять в Манчестер другого португальца – Нелсона Семеду.

Отмечается, что такое развитие событий вполне вероятно, поскольку Канселу не пользуется доверием Пепа Гвардиолы, проведя всего 11 матчей в текущем сезоне АПЛ. Зато Семеду сыграл за Барселону 21 поединок в Примере.

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Барселона Барселона Испания Трансферы Манчестер Сити Манчестер Сити Нелсон Семеду Нелсон Семеду Жоау Канселу Жоау Канселу
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