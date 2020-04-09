Барселона и Манчестер Сити могут осуществить звездный обмен

Европейские клубы готовятся к новым условиям трансферного рынка после пандемии коронавируса.

Барселона заинтересована в переходе защитника Манчестер Сити Жоау Канселу, сообщает The Telegraph.

Большая дилемма Барселоны – топ-форвард против бывшего лидера и роль Месси в трансферной политике в условиях кризиса

По информации издания, кризис в футболе будет побуждать клубы осуществлять больше обменов, чем полноценных трансферов. Именно поэтому каталонцы рассчитывают обменять в Манчестер другого португальца – Нелсона Семеду.

Отмечается, что такое развитие событий вполне вероятно, поскольку Канселу не пользуется доверием Пепа Гвардиолы, проведя всего 11 матчей в текущем сезоне АПЛ. Зато Семеду сыграл за Барселону 21 поединок в Примере.

Холанд – в Реал, Бензема – в Борусію: 10 вражаючих обмінів, які можуть підірвати трансферний ринок