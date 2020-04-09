Международный совет изменил правила игры рукой и офсайда

Отныне судейские решения должны стать более прогнозируемыми и обоснованными. Определение игры рукой и положения вне игры перестанут быть страшным сном арбитров.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес изменения и дополнил несколько правил, сообщает официальный сайт организации.

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Сначала был дополнен пункт об игре рукой. Отныне при определении нарушения граница между плечом и рукой будет проходить по линии подмышки. Кроме того, попадание мяча в руку атакующего игрока будет считаться нарушением правил только тогда, когда произошло сразу перед голом или голевым моментом.

Дополнили и правило офсайда. Если защитник умышленно сыграл рукой, а мяч после этого оказался у соперника, то игрок атакующей команды не будет в пололженни вне игры.

Отдельным решением IFAB разъяснила роль видеоассистентов. Они могут только советовать главному арбитру, но окончательный вердикт – его прерогатива.

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