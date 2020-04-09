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Мораес хочет вернуться в Бразилию

10:11 30 Читати українською
Мораес хочет вернуться в Бразилию
Жуниор Мораес / ФК Шахтер

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес рассказал, где хотел бы продолжить свою карьеру.

Натурализованный форвард сборной Украины Жуниор Мораес заявил о своем желании вернуться в чемпионат Бразилии. Об этом 33-летний игрок рассказал в прямом эфире журналисту издания Esporte Interativo во время видеоинтервью.

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"Хочу вернуться в Сантос. Скучаю по игре в Бразилии", – отметил нападающий "горняков".

Напомним, Мораес – воспитанник Сантоса, за который отыграл три сезона. В донецкий Шахтер перешел в июле 2018 года из киевского Динамо – его контракт с "оранжево-черными" будет действовать до 31 декабря 2021 года. В 2019 году Мораес получил украинское гражданство и выступает за национальную сборную Украины. Transfermarkt оценивает футболиста в 4 млн евро.

Шахтер имеет самый стабильный состав в УПЛ, уникальный Атлетик – лидер среди элитных лиг, Тоттенхэм возглавляет грандов

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