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Месси уничтожил скандальное СМИ – три новости, которым не стоит доверять

9 апреля 23:02 86 Читати українською
Месси уничтожил скандальное СМИ – три новости, которым не стоит доверять
Месси отвечает в сети

Лидер Барселоны снова использовал социальные сети, чтобы ответить собственным "обидчикам".

Месси жестко опроверг несколько новостей аргентинского TNT Sports, который целую неделю пиарился на его имени фейковой информацией. Лучший игрок планеты передал "горячий привет" любителям сенсаций через Инстаграм (147 млн ​​подписчиков).

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Лео, в частности, назвал ложью свой возможный трансфер в миланский Интер вместе с талантом Расинга Тьяго Алмейдой. Аналогичный вердикт получила информация об освобождении Роналдиньо, мол, сам Лео уплатил кругленькую сумму залога бразильца.

"То, что они писали о Ньюэллсе несколько недель назад, также было ложью. К счастью, никто им больше не верит", – написал аргентинец, добавив твит скандального СМИ.

Напомним, что ранее Месси дважды бомбил через Инстаграм руководство Барселоны. Сначала досталось Абидалю, который неосторожно высказался о нежелании игроков работать с Вальверде, а затем свою порцию виртуальных пинков получил Бартомеу из-за ситуации со снижением зарплат.

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Теги
Интер Интер Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона Испания
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