Чемпионы Франции уже ищут замену Килиану Мбаппе, который должен перейти в Реал свободным агентом. Приоритет Луиса Энрике – Хвича Кварацхелия, утверждает RMC Sport.

ПСЖ публично намекнул на уход Мбаппе – видео, которое не оставляет сомнений

Вингер Наполи сказочно провел прошлый сезон, который был для него дебютным в топ-чемпионате. Грузин стал одной из ключевых составляющих чемпионства партенопейцев – 14 голов и 17 ассистов. В нынешней кампании серьезно сдал как весь Наполи, так и Хвича (10+9). Впрочем, ПСЖ все равно считает 23-летнего Кварацхелию топ-игроком.

Наполи не горит желанием отпускать свою звезду, повесив космический ценник в 130+ млн евро. Если ПСЖ вдруг удастся уговорить итальянцев, то это может помочь трансферам Судакова и Довбика. Партенопейцы будут иметь бюджет на дуэт игроков сборной Украины, с которыми их связывают уже несколько месяцев.

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