"Если придется уйти, это не будет провалом": Джулай – о перспективах Зинченко и Ярмоленко в АПЛ

Культовый украинский комментатор Дмитрий Джулай оценил выступления наших легионеров в АПЛ в эфире программы Вацко Live.

"Если Зинченко играет в Манчестер Сити в начале своей карьеры, это о чем-то говорит. Он имеет возможность работать с великим тренером. Пеп принадлежит к когорте специалистов, работу которых следует оценивать не только результатами, но и влиянием на игроков. Возможность работать с ним – это подарок судьбы.

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Зинченко получает футбольный опыт, информацию. Выступая на непривычной для себя позиции, он приобретает навыки, чтобы делать на поле больше. Это – суперопыт. В матчах сборной Украины мы это почувствовали.

Даже если придется уйти из Сити, это не будет считаться провалом. Он уже имеет за спиной полезные сезоны.

Соответствует ли Зинченко уровню топ-клуба? Это футболист, который имеет возможность закрепиться на том уровне, чтобы тобой интересовались топ-клубы", – отметил Джулай, который комментирует матчи АПЛ канале Setanta.

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А вот Андрей Ярмоленко рискует поплатиться за свою травматичность, считает комментатор:

"В начале сезона были хорошие матчи, забивал Манчестер Юнайтед. Затем у команды начались проблемы, а Ярмоленко травмирован... В Дортмунде были подобные нюансы. Вопрос в том, насколько он будет готов физически. Ведь последние два сезона у него серьезно выпадают.

Надо смотреть, в какой форме Андрей вернется и как завершится сезон для Вест Хэма. Если клуб сыграет неудачно, будут какие-то кадровые решения. Гораздо больше шансов оказаться за пределами команды у людей определенного возраста, у тех, кто больше был травмирован".

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