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УЕФА отреагировал на информацию об уменьшении количества городов-хозяев Евро-2020

17:32 14 Читати українською
УЕФА отреагировал на информацию об уменьшении количества городов-хозяев Евро-2020
Стадио Олимпико / фото: varzesh11.com

Союз европейских футбольных ассоциаций заинтересован провести чемпионат Европы, перенесенный на следующее лето, на должном уровне.

Представитель организации заявил, что целью союза является сохранение расписания и мест проведения матчей. Однако календарь турнира, как и раньше, официально не утвержден, и УЕФА ведет переговоры со всеми 12 городами-хозяевами, сообщает Sky Sports.

УЕФА может уменьшить количество городов-хозяев Евро-2020

Ранее сообщалось, что Италия и Испания, где были зафиксированы мощные вспышки распространения коронавируса в Европе, сомневаются в своей готовности принять матчи Евро, а еще на 10 стадионах уже запланированы нефутбольные мероприятия на новые даты проведения турнира.

Напомним, чемпионат Европы должен был пройти этим летом, однако через паузу в футболе, объявленную из-за пандемии коронавируса, турнир был перенесен на 2021. В Италии матчи должны были пройти на Стадио Олимпико в Риме, а в Испании – на арене в Бильбао.

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УЕФА Евро-2020
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