Динамо пропустило решающий гол в компенсированное время и стартовало в Лиге Европы с поражения. После поединка наставник киевлян пожаловался на действия игроков Фенербахче, которые, по его мнению, играли слишком грубо.

Фенербахче – Динамо – 2:1 – видео голов и обзор матча

"Знаете, что такое коррида? Она была сегодня на поле. Двое моих игроков получили травмы во время матча. Один из них был в больнице. Наш вратарь также получил травму. Мне пришлось перевести одного из наших игроков защитного плана в нападение. Поэтому Динамо играло в очень трудных условиях.

Мы поздравляем Фенербахче с победой в этом матче. Но на европейском уровне они не должны так играть. Было много фолов. Их игроки иногда симулировали. Это был очень агрессивный матч. Поймите меня", – цитирует Луческу Hurriyet.

После короткого комментария об игре наставник Динамо покинул зал, проигнорировав вопросы турецких журналистов.

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