На 68-й минуте Николая Шапаренко вынесли с поля на носилках. Полузащитник Динамо пытался отобрать мяч у игрока Фенербахче, но сам неудачно встал на ногу и не смог продолжить игру. Вместо него вышел Владимир Шепелев.

Фенербахче – Динамо – видео голов

Насколько серьезна травма 23-летнего хавбека, который является одним из лидеров команды Мирчи Луческу, пока неизвестно.

Напомним, уже 21 сентября сборная Украины сыграет матч Лиги наций против Шотландии, а 24 и 27 числа проведет еще две игры. Шапаренко попал в список игроков, которых вызвал Александр Петраков.

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