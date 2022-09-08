Главный тренер Брайтона Грэм Поттер пошел на повышение. Теперь он будет работать в Челси.

Как и ожидалось, 47-летний Грэм Поттер покинул Брайтон и стал главным тренером "пенсионеров", которые накануне уволили Томаса Тухеля после поражения от Динамо Загреб в Лиге чемпионов. Контракт рассчитан на 5 лет, сообщает официальный сайт Челси.

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Сообщалось, что ради наставника Брайтона Челси решился на выплату отступных на сумму 10 миллионов фунтов (а с учетом всего штаба – 21 миллион). Это второй самый дорогой выкуп тренера в истории футбола после Юлиана Нагельсманна (Бавария платила РБ Лейпциг 25 млн евро).

"Я невероятно горжусь и рад возглавить Челси. Это фантастический клуб. С нетерпением жду встречи и начала работы с захватывающей командой.. Я также хотел бы выразить искреннюю благодарность Брайтону за предоставленную мне возможность. Спасибо всем игрокам, персоналу и болельщикам за их постоянную поддержку под время моего пребывания в этом клубе", – заявил новоназначенный тренер лондонцев.

Дебютировать в должности наставника Челси Грэм Поттер сможет уже в субботу, 10 сентября. В поединке АПЛ "синие" сыграют на выезде против Фулхэма.

Ранее специалист возглавлял шведский Эстерсунд и Суонси. С мая 2019-го работал в Брайтоне. За это время команда стала одним из самых ярких середняков АПЛ, а сезон 2022/23 вообще начала сказочно – 13 очков в 6 турах и четвертое место.