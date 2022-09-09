Дебютировать в групповом этапе еврокубка СК Днепр-1 пришлось против очень сложного соперника. АЗ в нынешнем сезоне еще не проигрывал, одержав 9 побед в 11-ти предыдущих матчах, забивая в среднем почти три гола.

СК Днепр-1 проиграл АЗ в дебютном матче в Лиге конференций

К сожалению, сегодня поединок не получился результативным. Решающим стал единственный гол, который в свой актив записал Дани де Вит. Следовательно, АЗ возглавил турнирную таблицу группы Е, поскольку в параллельном матче Вадуц и Аполлон поделили очки.