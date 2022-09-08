"Могу ли я быть следующим после Тухеля? Не думаю, но кто знает наверняка?

Челси заплатит 25 млн за увольнение Тухеля – щедрая компенсация немцу и второй самый дорогой выкуп тренера в истории

Наши владельцы несколько отличаются от Челси. Они по-другому смотрят на ситуацию с тренерами. В тот день, когда они изменят свое мнение, могут мне сказать прямо. Впрочем, они ожидают, что в этой ситуации разберусь я, а не кто-то другой", – приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, Ливерпуль набрал всего 9 очков в 6 турах АПЛ, а Лигу чемпионов начал с избиения от Наполи. Вчера стало известно, что Челси уволил Томаса Тухеля, который имел похожие показатели.

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