СК Днепр-1 не квалифицировался в Лигу Европы, однако без дебюта на групповом этапе еврокубков "спортклубовцы" не остались. Команда Александра Кучера отправилась в Лигу конференций – и первым соперником стал АЗ, не проигравший ни одного из 11 матчей в сезоне. Нидерландцы одержали 9 побед и забили 32 гола при семи пропущенных, держась всего в двух очках от Аякса в Эредивизи. Правда, топовых оппонентов у алкмаарцев ещё не было.

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Фаворит пары был очевиден. Впрочем, СК Днепр-1 повезло с погодой. В словацком Кошице лил обильный ливень – существовала вероятность, что поединок перенесут, но игра стартовала вовремя. Дренаж работал качественно, однако дождь не останавливался, так что нидерландцам на вязком газоне было трудно комбинировать и вести борьбу.

Кроме того, поддержать украинскую команду пришли несколько тысяч болельщиков – одна трибуна была заполнена практически полностью. Фаны пели украинский гимн и заряжали патриотические кричалки.

Первый тайм оказался очень трудным для просмотра. СК Днепр-1 закрылся в низком блоке 4-4-2, пытаясь убегать в контратаки через короткие комбинации с Довбыком или через выносы. АЗ владел мячом 65% игрового времени, но большая часть пасов "сыроваров" прошла на собственной половине поля или в центре. Раскрыть зону на трети поля "спортклубовцев" не удавалось.

Как следствие, команды нанесли всего три удара. Алкмаарцы при этом не создали ни одного момента. СК Днепр-1, в свою очередь, мог открыть счёт на 17-й минуте вследствие прорыва Довбыка правым флангом и прострела вдоль линии вратарской. Гуцуляк на замыкание не успел, но защитник срезал мяч в свои ворота – штанга спасла АЗ! Да и вообще у подопечных Александра Кучера было больше интересных подходов к штрафной, однако "спортклубовцы" допускали слишком много потерь в заключительной фазе.

Отдыхать футболисты отправились при нулях на табло. После перерыва игра продолжилась в том же ключе – АЗ бесцельно катает мяч, СК обороняется на собственной половине и время от времени контратакует. На 54-й минуте "желто-черные" даже были близки к голу – это Гуцуляк замкнул подачу Амаша ударом головой в нижний правый угол. Голкипер парировал.

АЗ едва не наказал за расточительство на 61-й минуте, хотя момент возник случайно. Одгор исполнил навес с правого фланга, а мяч срезался с ноги и полетел за шиворот Валефу. Перекладина спасла СК Днепр-1, однако Янсена Паскаля такой футбол не устраивал – он провёл тройную замену. На 62-й минуте на поле вышли Сугавара, Меес Де Вит и Лахдо.

Этот ход оказался роковым для днепровцев. Ровно через минуту после появления на поле Сугавара оформил ассист, прострелив с правого фланга на линию вратарской – Дани Де Вит, находясь в одиночестве, спокойно замкнул. 0:1.

Александр Кучер пытался перевернуть игру своими заменами. Вместо Пихалёнка и Хамаша вышли Балули (дебютировал за СК Днепр-1) и Назаренко. Позже Сваток, Рубчинский и Бабенко уступили место Танчику, Когуту и ​​Громову, но за 30 минут "спортклубовцы" ничего не создали.

Исключением можно назвать только кросс от Балули на 71-й минуте, который Довбик завершил ударом головой в руки голкиперу. АЗ ответил на 73-й аналогичным образом, но Меес Де Вит пробил мимо дальней штанги. Вот, собственно, и вся острота в матче.

В конце концов финальный свисток зафиксировал минимальное поражение украинского клуба. СК Днепр-1 пока что остаётся без побед в еврокубках.

СК Днепр-1 способен зацепиться за плей-офф

Трудно делать какие-то глобальные выводы, учитывая характер матча. Моментов практически не возникало, вся игра прошла в единоборствах, а у СК Днепра-1 еще и кадровые проблемы возникли серьезные. В частности, в середине второго тайма сломался Сваток, которого Sofascore признала лучшим футболистом в составе "желто-черных" – не в последнюю очередь благодаря 5 точным передачам на продвижение с 5 попыток.

Кроме того, необходимо помнить о повреждениях Пуриты и Лучкевича, из-за которых пришлось выкручиваться с позициями. Центрбека играл опорник Сарапий, правого фулбека – центрбек Адамюк, а 22-летнего Рубчинского в центре вообще не должно быть – это игрок ротации, мягко говоря. Гуцуляк только что вернулся после травмы, а Хамаш проводил второй матч в составе "спортклубовцев".

Собственно, где было тонко, там все и порвалось. Хамаш перед голом дал прострелить в штрафную, а Адамюк не уследил за Де Витом. Обидно, ведь это была едва ли не единственная его ошибка в обороне. При этом Владимир ничем не помог в атаке, сыграв с точностью пасов 71%, выполнив 5 неточных дальних передач (из семи) и не создав ширину на чужой половине.

С учетом всех этих нюансов футбол СК Днепр-1 выглядел не так уж плохо. Провальной была только работа на чужой половине, где играли с точностью передач в 65%, не имели ничего кроме нескольких кроссов – но ведь и у собственных ворот команда мало что разрешила. Алкмаарцы неплохо переводили мяч за спину Хамашу, однако раскрыть оборонный блок днепровцев им не удалось.

Формально у АЗ было 6 из 7 ударов прошедших из пределов штрафной, но один при этом пришел с углового. Вычтем его и лонгшот Керкеза с 30 метров. Получим 0,66xG с open play – 0,45 из них потянул гол Де Вита. Остается 0,41 xG на 5 ударов, что дает 0,082 xG средней остроты. То есть, все удары алкмаарцев, кроме гола и момента Райндерса на 90-й минуте, были шлаком, который мог завершиться голом только в 8 случаях из 100.

СК "Днепр-1" умело оборонялся на собственной трети поля. Именно поэтому поражение от АЗ такое досадное – АЗ ничего не создал, чтобы выиграть. Нидерландцы использовали одну ошибку, создали еще один голевой шанс перед финальным свистком на голом индивидуализме и случайно попали в перекладину при кроссе. Все.

С тем же успехом СК Днепр-1 может занести себе в актив штангу на 17-й минуте и 2 замыкания кросов, которые теоретически могли пройти мимо кипера – острота была той же (0,07-0,08 xG)

В достоинства СК Днепра-1 можно занести единоборства. Здесь наша команда устроила тотальный вынос нидерландцев, выиграв 55 из 101 эпизодов на земле и 20 из 26 дуэлей в воздухе. Кроме того, в дистрибуции неплохо проявили себя защитники – у Сватка 5 точных длинных передач из 5-ти, у Сарапия 8 из 16-ти. В принципе, и Довбыка следует отметить за приличную работу в обыгрышах в глубине, хотя борьбу он проиграл. На лидере днепровцев всегда висело по два соперника.

АЗ – самая сильная команда в нашей группе. С Вадуцем и Аполлоном будет нелегко, но проще. Между тем СК Днепр-1 не опозорился на фоне третьей команды Эредивизи. Да, есть много "но", однако факт остается фактом – подопечные Александра Кучера могли зацепиться за ничью. Значит смогут и победить в следующих матчах.

А даже если не удастся, горевать не стоит. Главным достоянием в этом турнире есть опыт, которого критически не хватает днепровцам. Даже Довбыку и Пихалёнку он нужен – причем даже больше, чем Сарапию и Рубчинскому, которым трансфер в Европу пока не светит. Словом, за СК Днепр-1 следует понаблюдать.

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